به گزارش خبرنگار مهر، جلال صفارزاده در مراسم بزرگداشت شاعر و قرآن‌پژوه فقید که به همت بسیج دانشجویی در تالار فردوسی دانشگاه تهران برپا شد، با اشاره به هدف شاعر از تاسیس موزه و بنیاد همسرش (نورانی وصال) گفت: از سال 1373 طاهره صفارزاده تمام تلاش خود را معطوف به تاسیس موزه و بنیاد همسرش کرد.

وی افزود: اما در این راه ظلم‌های بسیاری به او شد و او نتوانست وظیفه ای را که به او محل شده بود به انجام برساند. صفارزاده هرگز اجازه نمی داد برای او بزرگداشت برگزار شود چرا که معتقد بود این مراسم با هزینه بیت المال برگزار می شود و نباید هزینه بیت المال را اینچنین تلف کنیم.

برادر این شاعر و قرآن پژوه درباره وصیتنامه صفارزاده گفت: من اطلاعی ندارم که وصیتنامه ای از وی برجای مانده باشد، اما اگر وی وصیتی به دوست یا آشنایی کرده حتما ما را در جریان بگذارند تا بتوانیم آن را به انجام برسانیم. اما با این همه قصد دارم با اموال ایشان بنیاد فرهنگ بیداری را تاسیس و به آرمان های صفارزاده عمل کنیم.

صفارزاده مترجمی تئوریسین

موسی بیدج مترجم اشعار صفارزاده دیگر سخنران مراسم بود. وی گفت: صفارزاده در ترجمه نگاهی ویژه داشت که بسیاری از مترجمان تحت تاثیر آن بودند. بسیاری از مترجمان کارشان عملی است یعنی اینکه ترجمه های بسیاری را در کارنامه خود ثبت می کنند، اما تئوری از خود بجا نمی گذارند. تفاوت صفارزاده با این مترجمان اینجا مشخص می شود. او صاحب سبک بود.

وی با بیان این مطلب که لذت هنری ناشی از تفاوت فرهنگ هاست، یادآور شد: اگر امروز از شعرهای صفارزاده لذت می بریم این ناشی از روحی است که در شعرهای او جریان دارد. او شاعری هنرمند است که در شعرش فرهنگ ها را به هم پیوند زده است.

مترجم کتاب "سفر عاشقانه" ـ ترجمه شعرهای طاهره صفار زاده که به زبان عربی در بیروت منتشر شده ـ در مورد ترجمه اشعار وی گفت: شعرهای صفارزاده از جمله مجموعه هایی است که در بیروت با استقبال روبرو شده و نقدها و مطالب بسیاری نیز پیرامون آن در نشریات عرب زبان نوشته شده است.

بیدج در بخش پایانی سخنانش بخش‌هایی از این نوشته ها را خواند.

صراحت لهجه صفار زاده

در ادامه غزل تاجبخش به مشقت‌های زندگی صفارزاده، از جمله اخراج وی از دانشگاه اشاره کرد و گفت: اما با این همه او انسان بزرگ منشی بود، صراحت لهجه داشت و با این صراحت لهجه در شعر و زندگی دشمنی‌اش را با ظلم و امپریالیسم عنوان کرده است.

وی مراسم خاکسپاری صفارزاده را مراسمی درخور این شاعر قرآن‌پژوه عنوان کرد و در ادامه شعری را که برای او سروده بود برای حاضران خواند.

علیمحمد مودب معاون هنری حوزه هنری استان تهران گفت: طاهره صفارزاده مادر تمام شاعران است. او با عظمت روحی که داشت وجود شاعران نسل های بعد را سیراب کرده است.

وی در پایان ابراز تاسف خود را نسبت به تهیه و تولید نشدن مستندهای تصویری از شاعراین چون سلمان هراتی، قیصر امین‌پور، سیدحسن حسینی و طاهره صفارزاده عنوان کرد.

در ادامه مراسم محمدرضا ترکی که کتاب "پارس‌های پارسی" را درباره سلمان فارسی نوشته، شعر "سفر سلمان" صفارزاده را برای حاضران خواند و گفت: وی یکی از قله‌های شعر ایدئولوژیک زمان ما بود. صفارزاده از هر قالبی برای بیان مضمونی خاص استفاده می‌کرد و معتقد بود میان قالب و مضمون ارتباط نزدیک وجود دارد.

وی افزود: برخی از کسانی که طرفدار شعر مذهبی بودند با سروده‌های مذهبی صفارزاده به دلیل اینکه در قالب سپید و آزاد سروده شده بود، مشکل داشتند و معتقد بودند او کاری درست نمی‌کند. این گروه قالب شعر نو و شعر آزاد را لائیک می‌دانند. از این رو ریختن مذهب در این قالب درست نیست.

در ادامه این مراسم رضا اسماعیلی چند شعر از سروده‌های خود را برای حاضران خواند و حمیدرضا شکارسری که اجرای برنامه را بر عهده داشت، اعلام کرد: تمام درآمدی که از انتشار آثار طاهره صفارزاده و اموال وی بر جای مانده است در اختیار بنیاد "فرهنگ بیداری" قرار خواهد گرفت.

در حاشیه: قرار بود در این مراسم علی موسوی گرمارودی و بهاءالدین خرمشاهی نیز سخنرانی کنند که به دلیل مشکلات شخصی در مراسم حضور پیدا نکردند.