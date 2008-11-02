تنها 38 باب کتابخانه در استان کردستان دایر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیدحسن غیاثیان روز یکشنبه در نشست گرامیداشت شانزدهمین دوره هفته کتاب در سنندج اظهار داشت: برای جمعیت یک میلیون و 400 هزار نفری کردستان تنها 38 باب کتابخانه وجود دارد که این میزان به هیچ وجه جوابگوی نیازهای استان نیست.

وی گفت: طرح عضو گیری رایگان امسال در هفته کتاب در کتابخانه های عمومی استان اجرا نمی شود.

غیاثیان اظهار داشت: عدم اجرای این طرح بحث ریالی نیست و در همین راستا امسال در طول ایام هفته کتاب 50 درصد تخفیف برای اعضای جدید در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این در حالی است که سال گذشته فقط در یک روز عضوگیری رایگان در کتابخانه های عمومی استان اجرا شد که امسال با توجه به تجربه های سال گذشته در طول ایام هفته و با 50 درصد تخفیف عضوگیری می شود.

غیاثیان خاطر نشان کرد: این طرح در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با هدف تشویق و ترغیب مردم به خصوص جوانان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: بحث زیبا سازی کتابخانه های عمومی استان و فراهم کردن فضای مناسب و برخورد اجتماعی با مراجعه کنندگان همیشه به عنوان یک دغدغه مهم مطرح بوده است.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی کردستان بیان داشت: ما به عنوان یک نهاد فرهنگی باید با اخلاق اسلامی با مراجعه کنندگان برخورد کنیم تا شاهد حضور خیل عظیمی از مردم جامعه در کتابخانه ها باشیم.

وی تصریح کرد: برخورد مناسب کتابداران با مراجعه کنندگان می تواند ارتباط خوبی میان مراجعه کننده و کتابخانه به وجود آورد که این نیازمند توجه ویژه کتابداران به این مهم است.

غیاثیان یادآور شد: با مراجعه کردن مردم به کتابخانه و رو آوردن به کتاب و کتابخوانی می توان شاهد کاهش ناهنجاری و بزهکاری های در جامعه بود.

وی خاطرنشان کرد: اعزام کارشناسان کتاب به مدارس استان و آشنایی دانش آموزان با محیط کتابخانه و فراهم کردن بستری مناسب برای حضور بیشتر دانش آموزان در کتابخانه های عمومی از دیگر برنامه های هفته کتاب در کردستان است.

در ادامه این نشست مسئولان کتابخانه های عمومی استان در راستای بهتر برگزار کردن شانزدهمین دوره هفته کتاب در کردستان به تبادل نظر پرادختند.