کانون مربیان فوتبال ایران از محمد مایلی کهن دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن بیانیه کانون مربیان که در دفاع از محمد مایلی کهن منتشر شده، آمده است: "کانون مربیان فوتبال ایران اصولا با هر نوع برخورد ناجوانمردانه در جامعه ورزش و به خصوص فوتبال که قانونمندی خاص خود را دارد و مسائل و مشکلاتش همواره براساس دوستی و رفاقت حل می شود، برخوردی که با مایلی کهن شده است را به شدت محکوم می کند".

در ادامه این بیانیه آمده است: "جامعه فوتبال و ورزش در میادین ورزشی یادگرفته‌اند که در روزهای سخت و شدیدترین رقابت ها دست یکدیگر را بفشارند و دوستی و رفاقت را اصل نخست سیاست های خود قرار دهند. کانون مربیان امیدوار است که هر چه زودتر به این برخوردها در ورزش پایان داده شود".