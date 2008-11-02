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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۰۸

با انتشار بیانیه ای؛

کانون مربیان فوتبال ایران از محمد مایلی کهن دفاع کرد

کانون مربیان فوتبال ایران از محمد مایلی کهن دفاع کرد

پس از آنکه محمد مایلی کهن با شکایت برادران شفیع‌زاده بازداشت شد، کانون مربیان فوتبال ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای در مقام دفاع از این مربی باسابقه فوتبال ایران برآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در متن بیانیه کانون مربیان که در دفاع از محمد مایلی کهن منتشر شده، آمده است: "کانون مربیان فوتبال ایران اصولا با هر نوع برخورد ناجوانمردانه در جامعه ورزش و به خصوص فوتبال که قانونمندی خاص خود را دارد و مسائل و مشکلاتش همواره براساس دوستی و رفاقت حل می شود، برخوردی که با مایلی کهن شده است را به شدت محکوم می کند".

در ادامه این بیانیه آمده است: "جامعه فوتبال و ورزش در میادین ورزشی یادگرفته‌اند که در روزهای سخت و شدیدترین رقابت ها دست یکدیگر را بفشارند و دوستی و رفاقت را اصل نخست سیاست های خود قرار دهند. کانون مربیان امیدوار است که هر چه زودتر به این برخوردها در ورزش پایان داده شود".

کد مطلب 776098

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