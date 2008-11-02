رایزنی رهبران آذربایجان و ارمنستان درباره مناقشه قره باغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رهبران ارمنستان و آذربایجان در بیانیه مشترکی بر تداوم مذاکرات برای پایان دادن به نزاع 20 ساله درباره مناقشه قره باغ تاکید کردند.

رهبران ارمنستان و آذربایجان در نشستی خارج از مسکو و به میزبانی دیمیتری مدودف روابط فیمابین را بررسی کرده و این بیانیه را صادر کردند.

سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان و الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در این نشست و پیش از حضور یافتن مدودف به وزرای خارجه خود ماموریت دادند مذاکرات قره باغ را پیگیری کنند.

میانجیگیری مدودوف در حل مناقشه قره باغ حاکی از فعال شدن دیپلماسی قفقازی روسیه است.

رئیس جمهور روسیه ماه گذشته خواستار مذاکره ارمنستان و آذربایجان به منظور کاهش تنش ها در قفقاز شد.

آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ علیا اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل قره باغ و هفت منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر حدود 14 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، در حالی که "گروه مینسک" و دیگر طرفها در حال رایزنی برای حل مناقشه هستند، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزئی از خاک خود می داند و ترکیه نیز به عنوان متحد این کشور از این ادعا حمایت کرده است.