تجاوز آمریکا به سوریه محکوم است/ تداوم سیر صعودی مناسبات تهران - دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد الحسن سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران بعد از ظهر امروز با مهدی سنایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران- سوریه در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار سنایی با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات دو کشور گفت: مناسبات ایران-سوریه از جهات گوناگون برای منطقه و جهان اسلام حائز اهمیت است و علیرغم فشارهای خارجی، این روابط همچنان سیر صعودی داشته است.

وی با اشاره به پروژه‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون صنعتی و زیربنایی افزود: دو کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تقویت و توسعه مناسبات صنعتی- اقتصادی خود دارند که باید در راستای منافع مشترک از آنها استفاده کند.

سنایی همچنین نقش گروه‌های دوستی پارلمانی درمجالس دو کشور در تعمیق و ارتقای سطح روابط فی‌مابین بسیار موثر دانست.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تجاوز اخیر امریکا به خاک سوریه را محکوم کرد و افزود: این قبیل اقدامات نشان از عدم پایبندی امریکا به مقررات و معاهدات پذیرفته شده بین‌المللی دارد.

حامدالحسن، سفیر سوریه در کشورمان نیز در این دیدار روابط ایران و سوریه را استراتژیک خواند و گفت: توسعه و تقویت روابط با ایران برای دمشق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جهان اسلام بر اهمیت گفت‌وگو و مشورت‌های دو کشور تاکید کرد و افزود: گفتگو و رایزنی‌های دوکشور در راستای منافع جهان اسلام و منطقه است.

سفیر سوریه ابعاد روابط دو کشور را فراتر از مناسبات دو جانبه و دارای تاثیراتی در سطح منطقه و جهان دانست.