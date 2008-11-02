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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۵۱

سنایی در دیدار سفیر سوریه:

تجاوز آمریکا به سوریه محکوم است/ تداوم سیر صعودی مناسبات تهران - دمشق

تجاوز آمریکا به سوریه محکوم است/ تداوم سیر صعودی مناسبات تهران - دمشق

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه در دیدار سفیر این کشور در تهران تجاوز نظامی اخیر آمریکا به خاک سوریه را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد الحسن سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران بعد از ظهر امروز با مهدی سنایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران- سوریه در مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار سنایی با ابراز خشنودی از روند رو به رشد مناسبات دو کشور گفت: مناسبات ایران-سوریه از جهات گوناگون برای منطقه و جهان اسلام حائز اهمیت است و علیرغم فشارهای خارجی، این روابط همچنان سیر صعودی داشته است.

وی با اشاره به پروژه‌های مشترک در زمینه‌های گوناگون صنعتی و زیربنایی افزود: دو کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تقویت و توسعه مناسبات صنعتی- اقتصادی خود دارند که باید در راستای منافع مشترک از آنها استفاده کند.

سنایی همچنین نقش گروه‌های دوستی پارلمانی درمجالس دو کشور در تعمیق و ارتقای سطح روابط فی‌مابین بسیار موثر دانست.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تجاوز اخیر امریکا به خاک سوریه را محکوم کرد و افزود: این قبیل اقدامات نشان از عدم پایبندی امریکا به مقررات و معاهدات پذیرفته شده بین‌المللی دارد.

حامدالحسن، سفیر سوریه در کشورمان نیز در این دیدار روابط ایران و سوریه را استراتژیک خواند و گفت: توسعه و تقویت روابط با ایران برای دمشق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جهان اسلام بر اهمیت گفت‌وگو و مشورت‌های دو کشور تاکید کرد و افزود: گفتگو و رایزنی‌های دوکشور در راستای منافع جهان اسلام و منطقه است.

سفیر سوریه ابعاد روابط دو کشور را فراتر از مناسبات دو جانبه و دارای تاثیراتی در سطح منطقه و جهان دانست.

کد مطلب 776115

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