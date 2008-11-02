درگیری تظاهرکنندگان معترض کشمیری با پلیس هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران معترض کشمیری در منطقه سری نگر در اعتراض به دستگیری رهبران خود تظاهرات کردند.

تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی هند درگیر شده و در حالی که پلیس از گاز اشک آور برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان استفاده می کرد، با سنگ به پلیس حمله کردند.

پلیس هند تاکنون 30 نفر از رهبران تظاهرات های اخیر کشمیر را دستگیر کرده و بسیاری از آنها مدتهاست در حبس خانگی بسر می برند.

در روزهای اخیر این بخش از کشمیر شاهد چندین اعتراض بزرگ بوده که این اعتراضات حداقل 45 کشته برجای گذاشته است که بسیاری از آنها در اثر شلیک مستقیم از سوی سربازان هندی به سوی تظاهر کنندگان مسلمان بوده است.