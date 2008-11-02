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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۴۶

وزیرخارجه برزیل دردیدار جلیلی:

مسئله هسته‌ای ایران باید هر چه سریعتر به حالت عادی باز گردد

مسئله هسته‌ای ایران باید هر چه سریعتر به حالت عادی باز گردد

وزیر خارجه برزیل ضمن ابراز خرسندی از گزارش های مثبت اخیر آژانس بین المللی اتمی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان، بر ضرورت محوریت آژانس در بررسی پرونده هسته ای کشورهای مختلف تاکید و اظهار امیدواری کرد پرونده ایران هر چه زودتر به مسیر عادی خود باز گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسو آمورین امروز در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به نقش مهم منطقه ای ایران برقراری ثبات و استقرار در عراق و افغانستان را نیازمند کمک و نقش آفرینی ایران ارزیابی کرد.

در این دیدار سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیتی کشورمان نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن میان تکالیف و حقوق هسته ای کشورها تصریح کرد: مخدوش ساختن این توازن به معنای تضعیف آژانس و نادیده گرفتن اهداف آن است.

نماینده مقام معظم رهبری درشورای عالی امنیت ملی با تشریح اقدامات و همکاری گسترده طولانی و اعتماد ساز ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، دفاع ایران از حقوق مسلم هسته ای خود را دفاع از حقوق همه اعضای آژانس و در جهت تقویت نقش آن خواند.

جلیلی همچنین با خاطر نشان ساختن دیدگاه ها و مواضع مشترک ایران و برزیل در زمینه های مختلف به ویژه خلع سلاح، گسترش همکاری و رایزنی دو کشور را گام موثری در تقویت پیمان NPT و موقعیت آژانس توصیف کرد.

کد مطلب 776132

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