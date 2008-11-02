به گزارش خبرگزاری مهر، سلسو آمورین امروز در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به نقش مهم منطقه ای ایران برقراری ثبات و استقرار در عراق و افغانستان را نیازمند کمک و نقش آفرینی ایران ارزیابی کرد.

در این دیدار سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیتی کشورمان نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن میان تکالیف و حقوق هسته ای کشورها تصریح کرد: مخدوش ساختن این توازن به معنای تضعیف آژانس و نادیده گرفتن اهداف آن است.

نماینده مقام معظم رهبری درشورای عالی امنیت ملی با تشریح اقدامات و همکاری گسترده طولانی و اعتماد ساز ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، دفاع ایران از حقوق مسلم هسته ای خود را دفاع از حقوق همه اعضای آژانس و در جهت تقویت نقش آن خواند.

جلیلی همچنین با خاطر نشان ساختن دیدگاه ها و مواضع مشترک ایران و برزیل در زمینه های مختلف به ویژه خلع سلاح، گسترش همکاری و رایزنی دو کشور را گام موثری در تقویت پیمان NPT و موقعیت آژانس توصیف کرد.