بخشی از مسائل حقوقی ناشی از مشکلات اقتصادی مردم است

علی اسلامی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشور ما از حیث مسائل اجتماعی دچار التهاب است و از کنار مسائل فرهنگی و ریشه ای نیز به راحتی عبور می کنیم، مشکلات اقتصادی هم این روزها به آن اضافه شده است که در مجموع به تشدید مسائل حقوقی در جامعه منجر می شود.

وی در رابطه با میزان بالای عناوین مجرمانه در کشور گفت: با مشکلات و معضلات موجود در جامعه به شکل ریشه ای برخورد شود ولی چون این کار صورت نمی گیرد مجبوریم با سرشاخه ها و معلولهای این وضعیت برخورد کنیم که این مسئله خود به ازدیاد عناوین مجرمانه در جامعه منجر شده است. برای مثال، در حوزه ساخت و ساز در کشور بیش از 15 عنوان مجرمانه وجود دارد و در صورتی که به مسائل مربوط به این حوزه توسط نهادهای مسئول و با کار کارشناسی رسیدگی می شد مقدار زیادی از این عناوین حذف می شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی عامل دیگر ازدیاد پروندهای قضایی را طولانی بودن روند رسیدگی به آنها اعلام کرد و گفت : قوه قضائیه با وجود تلاشهای انجام شده برای حل این مشکل در این کار موفق نبوده است و تشریفات و ساختار بوروکراتیک این قوه باعث می شود تا روند طولانی رسیدگیها به نفع مجرمین تمام شود و افراد صاحب حق از پیگیری حق خود منصرف شوند.

وی افزود: مسئله دیگری که در این امر دخیل است وجود مراجع مختلف رسیدگی کننده به پرونده هاست چرا که وجود سه مرجع تجدیدنظر در ساختار قوه قضائیه خود منجر به افزایش میزان پرونده ها می شود در صورتی که اگر مسئولان این قوه شعب بدوی را در همه نقاط تقویت می کردند روند رسیدگی به پرونده ها سرعت می گرفت.

اسلامی پناه با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما جرم سازی به یک امر عادی تبدیل شده است گفت: ما در ساختار حقوقی خود شدیدترین نوع برخورد را برای هر تخلفی انتخاب می کنیم در صورتی که می توان بدون احتساب بسیاری از این تخلفات به نام جرم از میزان پرونده های قضایی در محاکم دادگستری کشور کاست.

نایب رئیس کمیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ازدیاد پروندهای قضائی ریشه در جامعه و مسائل آن وعدم رسیدگی ریشه ای به مسائل جامعه از یکسو و همچنین سوء مدیریتهای صورت گرفته در کشور از سویی دیگر دارد.