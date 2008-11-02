نوجوانان ایران با پیروزی آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلوی ایران عصر امروز در ورزشگاه آزادی با نتیجه 19 بر 6 مقابل سنگاپور به برتری رسید.

نخستین دوره مسابقات واترپلوی قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز با شرکت 4 تیم جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، قطر و سنگاپور در استخرمجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است.

در دیگر دیدار امروز تیم ازبکستان با نتیجه 28 بر 4 مقابل قطر به برتری رسید.

وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا و دبیر کل کنفدراسیون شنای آسیا در مراسم افتتاحیه این رقابتها ضمن خوشامدگویی به سرپرستان، مربیان و بازیکنان تیم های شرکت کننده، گفت: پس از برگزاری موفق 5 دوره مسابقات رده سنی کمتر از 18 سال آسیا تصمیم گرفتیم نخستین دوره مسابقات واترپلوی نوجوانان آسیا را برگزار کنیم و اعتقاد دارم که این مسابقات شروع خوبی برای رشد و اعتلای واترپلوی آسیا خواهد شد.