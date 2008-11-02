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۱۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۳۳

مسابقات واترپلو نوجوانان آسیا/

نوجوانان ایران با پیروزی آغاز کردند

نوجوانان ایران با پیروزی آغاز کردند

تیم واترپلوی نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات واترپلوی قهرمانی نوجوانان آسیا مقابل سنگاپور به برتری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلوی ایران عصر امروز در ورزشگاه آزادی با نتیجه 19 بر 6 مقابل سنگاپور به برتری رسید.

نخستین دوره مسابقات واترپلوی قهرمانی نوجوانان آسیا از امروز با شرکت 4 تیم جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، قطر و سنگاپور در استخرمجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است.

در دیگر دیدار امروز تیم ازبکستان با نتیجه 28 بر 4 مقابل قطر به برتری رسید.

وحید مرادی رئیس فدراسیون شنا و دبیر کل کنفدراسیون شنای آسیا در مراسم افتتاحیه این رقابتها ضمن خوشامدگویی به سرپرستان، مربیان و بازیکنان تیم های شرکت کننده، گفت: پس از برگزاری موفق 5 دوره مسابقات رده سنی کمتر از 18 سال آسیا تصمیم گرفتیم نخستین دوره مسابقات واترپلوی نوجوانان آسیا را برگزار کنیم و اعتقاد دارم که این مسابقات شروع خوبی برای رشد و اعتلای واترپلوی آسیا خواهد شد.

کد مطلب 776140

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