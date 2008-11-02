شکست تیم های تازه وارد / رقابت مدعیان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای این هفته تیم های مدعی پیکان و سایپا در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی حریفان خود را شکست دادند تا همچنان بدون شکست رقابت پایاپای خود را با یکدیگر ادامه دهند.
شاگردان ناصر شهنازی که روز گذشته حضور خود را در رقابت های لیگ برترمسجل کردند، درمشهد نتیجه را به بانک صادرات واگذار کردند.
سنگ آهن بافق یزد در خانه دومین شکست خود دراین رقابت ها را مقابل دانشگاه آزاد متحمل شد.
گل گهر سیرجان که درخانه بازی می کرد همچون تیم هم استانی خود متحمل شکست شد. همدانی ها سومین شکست فصل را به سیرجانی ها تحمیل کردند.
بازیکنان فولاد ارومیه که برای دیدار با پادیسان به گنبد رفته بودند نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند.
نتایج به دست آمده در بازی های امشب به این شرح است:
* گل گهرسیرجان یک - شهرداری همدان 3
( 23 بر 25)، (25 بر20)، (21 بر 25) و (23 بر 25)
* سنگ آهن بافق یزد یک - دانشگاه آزاد 3
(23 بر25)، (17 بر 25)، (25 بر 22) و (18 بر25)
* بانک صادرات مشهد 3 - برق کرمان 2
(25 بر21)، (23 بر 25)، (25 بر14)، (14 بر 26) و (15 بر 12)
* سایپا 3 - ارتعاشات صنعتی صفر
(25 بر 13)، (25 بر 21) و (25 بر 19)
* پادیسان گنبد 3- فولاد ارومیه یک
(25 بر 23)،(25 بر 22)، (22 بر 25) و (25 بر 22)
* پیکان 3 - داماش گیلان صفر
(25 بر 22)، (25 بر 12) و (25 بر20)
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