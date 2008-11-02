شکست جوانان ایران برابر ژاپن در پایان نیمه نخست / پنالتی که از دست رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، مرحله گروهی رقابت های قهرمانی جوانان آسیا از ساعت 15/19 دقیقه امروز به وقت تهران با برگزاری دو دیدار از گروه A و B این مسابقات پیگیری شد که در پایان نیمه نخست یکی از این دیدارها تیم فوتبال ژاپن با نتیجه 3 بر 2 برابر جوانان کشورمان به پیروزی دست یافت.

در این دیدار که از گروه A در ورزشگاه محمد بن فهد شهر دمام برگزار شد، تنسوکه ناگایی(7 و 32) و هینازاوا(یک) برای تیم ژاپن گل زدند و احسان حاج صفی(19) و ایمان موسوی(24) گل های جوانان ایران را به ثمر رساندند.

ضمن اینکه در دقیقه 41 ضربه پنالتی جلال الدین علی محمدی بازیکن تیم ایران به تیر افقی دروازه ژاپن برخورد کرد تا بهترین فرصت برای کسب نتیجه مساوی شاگردان نیکولیچ از دست برود.

نیمه دوم این دیدار از دقایقی دیگر آغاز خواهد شد.