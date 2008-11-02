اودنیزه بار دیگر صدرنشین شد / بهترین فرصت برای صدرنشینی میلان

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته دهم رقابت های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 7 دیدار همزمان پیگیری شد که در مهمترین دیدار تیم اودینزه در ورزشگاه خانگی برابر جنوآ به نتیجه مساوی 2 بر 2 رضایت داد اما با کسب یک امتیاز این دیدار، 21 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به تیم اینتر به صدر جدول رده بندی این رقابت ها بازگشت.

در این دیدار آگوستینو(4-پنالتی) و کوآگلیارلا(78) برای اودینزه گل زدند و آلبرتو میلیتو(64-پنالتی) و اسکولی(67) گل های جنوآ را به ثمر رساندند.

نتایج سایر دیدارهای برگزار شده امشب هم به شرح زیر است:

* آتالانتا صفر - لچه صفر

* کالیاری 5 - بولونیا یک

* لاتزیو یک - کاتانیا صفر

* پالرمو 3 - کیه وو صفر

* سامپدوریا یک - تورینو صفر

* سیه نا یک - فیورنتینا صفر

هفته دهم رقابت های سری آ امشب با برگزاری دیدار میلان و ناپولی به پایان می رسد که میلان در صورت پیروزی پرگل در این دیدار به صدرجدول رده بندی این مسابقات صعود می کنند اما ناپولی تنها به یک پیروزی برای صدرنشینی نیاز دارد.

جدول رده بندی:

1- اودینزه 21 امتیاز، تفاضل گل 11+

2- اینتر 21 امتیاز، تفاضل گل 9+

3- ناپولی 20 امتیاز، تفاضل گل 7+

4- میلان 19 امتیاز، تفاضل گل 7+

-----------------------

18- کیه وو 6 امتیاز، تفاضل گل 10-

19- بولونیا 6 امتیاز، تفاضل گل 11-

20- رجینا 5 امتیاز