اوباما امیدی برای تحقق آشتی قومیتی در آمریکاست

ه گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لوموند روز یکشنبه در گزارشی درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشت: باراک اوباما که راهی بسیار طولانی برای رسیدن به کاندیداتوری ریاست جمهوری طی کرده، می تواند برای سیاه پوستان به عنوان یک قهرمان به شمار رود.

این روزنامه در ادامه می نویسد: برگزیده شدن اوباما به عنوان رئیس جمهوری آتی آمریکا می تواند امیدها را برای رسیدن به آشتی قومیتی در این کشور زنده کند.

لوموند خاطرنشان کرد: اوباما برای رسیدن به کاندیداتوری ریاست جمهوری آمریکا راهی بس طولانی را طی نموده است.

این درحالی است که نظرسنجی ها نشان می دهد کاندیدای سیاهپوست توانسته بر کاندیدای سفیدپوست غلبه کند. اوباما قول داده که در دوران ریاست جمهوری فردی عمل گرا باشد و حقوق ضعفا را بگیرد.