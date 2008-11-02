تاکید زیباری و معلم بر ضرورت تقویت روابط عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"ولید المعلم" و"وشیار زیباری" امروز در تماس تلفنی با یکدیگر، راههای مهار پیامدهای تجاوز هوایی اخیر آمریکا به منطقه البوکمال سوریه را بررسی کردند.



معلم و زیباری بر تمایل مشترک بغداد و دمشق برای تقویت روابط دوجانبه و ضرورت پشت سرگذاشتن تنشی که در پی حمله اخیر آمریکا به خاک سوریه به وجود آمد، از راه تدابیر عملی و قرار دادن آن در مسیر درست تاکید کردند.



عصر یکشنبه پنجم آبان (26 اکتبر) چهار فروند بالگرد ارتش آمریکا با نقض قوانین بین المللی وارد سوریه شده و در منطقه بوکمال، یک ساختمان غیر نظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن هشت شهروند سوری از جمله یک پدر و چهار فرزند وی کشته شدند.

با وجود محکومیت این اقدام تجاوزکارانه از سوی جامعه بین المللی، مسئولان آمریکایی در توجیه این اقدام غیرقانونی خود مدعی شده اند هدف از حمله روز یکشنبه، شبکه القاعده بوده است که در زمینه وارد کردن مردان مسلح به داخل عراق تلاش می کند و حتی مایکل چرتف وزیر امنیت داخلی آمریکا در واکنش به اعتراضهای جهانی نسبت به حملات کشورش به خاک پاکستان و سوریه در سخنانی جنگ طلبانه گفت : آمریکا حق دارد به کشورهایی که در گسترش تروریسم نقش دارند حمله کند.



