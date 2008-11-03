با افتخار از انقلاب و شهدا دفاع می کنم / محصول هیچ دولتی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجید مجیدی شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان تصریح کرد: اگر از این جهت به من لقب دولتی داده می شود که از اعتقادات، باورهای انقلاب و خون شهداء و کسانی که برای مملکت هزینه شده اند دفاع می کنم ، با افتخار این بار را بر دوش خواهم کشید اما هیچ کسی نمی تواند در دولت یا جریانات سیاسی از دیوار من بالا برود.



وی با اشاره به اینکه یک رئیس جمهور دارای شأنی مردمی و اجتماعی است افزود: رئیس جمهور رفتنی است اما اثر یک هنرمند متعهد به جامعه ، همیشه ماندگار است و یک هنرمند باید همواره تلاش کند تا باورها و ارزشهای اعتقادی را در جامعه رواج و از ارزشهای معنوی و فرهنگی عصر خود دفاع کند. ماندگاری نام و آثار یک هنرمند همیشه در گرو عدم ورود به جریانهای سیاسی است.

این هنرمند عرصه سینمای کشورمان اظهار داشت: به طور مثال هنرمندان اصفهانی باید همواره تلاش کنند تا ارزشهایی را که تجلی بخش اصفهان است حفظ و حراست کنند و نباید فراموش کرد اثر یک هنرمند همیشه ماندگار است.

وی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه برخی شما را یک فیلمساز دولتی می خوانند گفت: سینمای ایران چیزی ندارد که ما بخواهیم در قبال آن دولتی شویم و امکانات سینمای ایران در سطح بسیار پایین است.

مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تلفیق دین و هنر اظهار داشت: نباید دین را از هنرها جدا کرد چرا که روح دین و هنر با یکدیگر عجین و دین در تمام هنرها نهفته است.

کارگردان فیلم آواز گنجشها اظهار داشت: متاسفانه برخی ، حتی با شعارهای دینی ، مداوم در حال ریختن قالبهای دست ساز و جدیدی برای دین هستند که این امر بویژه دین گریزی نسل جوان را به دنبال خواهد داشت . البته این تفکیک متاسفانه در سینمای ما نیز به چشم می خورد.

وی ادامه داد: زندگی در ساحت دین و یک امر جاری است و ما بر اساس آموزه های فرهنگی به دین عمل می کنیم اما متاسفانه فرایض دینی از سوی برخی به گونه ای معرفی شده اند که گویا امری فوق تخصصی است و نمی توان به آن نزدیک شد. گویا ورود به حوزه معرفت دینی و اندیشه در آن فقط مختص عده ای خاص است. حال آنکه هر کس به قدر فهم خود باید در فطرت و دین اندیشه کند. به خاطر همین بدعت هاست که این تصور به وجود آمده است که دین دارای شعبه های مختلف است.

وی جوهره دین و هنر را با یکدیگر عجین دانست و افزود: محبت کردن، عشق ورزیدن و خدمت به مردم جزء جدا ناپذیر فرایض دینی ماست.

مجیدی تاکید کرد: متاسفانه برخی دین را تفکیک کرده اند به طوری که گویا دین تنها در مساجد خلاصه می شود و این اشتباه بزرگی است که تعمیم داده شده و امروز حتی در سینما و تلویزیون ما راه یافته است. دین در سراسر جریان زندگی شناور است. ما فقط موظف به دینداری در مساجد نیستیم بلکه باید در تمام شئونات زندگی احکام اصیل دین را پیاده کنیم.

"آواز گنجشکها" دعوت به فطرت است

به گزارش مهر ، کارگردان فیلم آواز گنجشکها در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص این فیلم گفت: فیلم سینمایی آواز گنجشکها دعوت به فطرت را به همراه دارد و به ما نشان می دهد که به چه سمتی باید حرکت کنیم.

وی با اشاره به فیلمهای دیگر خود چون پدر، بچه های آسمان به رنگ خدا و ... گفت: فطرت در هر دوره ای امکان پذیر است و در تمامی فیلمهای من نیز گواه همین مسئله است.

مجیدی یکی از دلایل محبوبیت آثار خود در عرصه سینما را همین مسئله دانست که در سینمای غربی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی خطاب به هنرمندان گفت: یک هنرمند باید فراتر از دنیای کنونی خود حرکت کند و افقهای دورتر از خود را ملاحظه کند زیرا گذشت زمان، شان اثر هنری او را نشان خواهد داد.