به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری این پروژه عصر دیروز با حضور صانعی‌مقدم تهیه‌کننده، مهرداد اسکویی مشاور و محمدصادق آذین مجری طرح برگزار شد و در ابتدا صانعی‌مقدم گفت: از سینمای کوتاه و مستند دور نبوده‌ام و در این سال‌ها یکی از فعالیت‌هایم کشف استعدادهای جوان و حمایت از آنها بوده است. تهیه این مجموعه مستند در ادامه همان مسیر است.

وی با اشاره به تنوع موضوع‌ها افزود: در گذشته اغلب مستند‌ها موضوع‌های قوم‌نگارانه، تاریخی، روستایی و... داشتند. اما در سال‌های اخیر مستندسازان نگاهی متفاوت به موضوع‌ها دارند و مضامینی را انتخاب کرده‌اند که برای مخاطب هم جذاب است. گرچه این حرکت قدمت 23 ساله دارد، اما در سال‌های اخیر روند پیشرفت سینمای مستند تندتر شده است.

این تهیه‌کننده درباره تولید مجموعه‌ای مستند با موضوع‌های شهری گفت: این مجموعه مستند با حمایت شبکه چهار و مشارکت موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید می‌شود. 13 کارگردان این مستند 13 قسمتی را می‌سازند. در گروه اول هشت کارگردان در یک کارگاه زیر نظر اسکویی کار می‌کنند.

فرحناز شریفی، عباس امینی، لقمان خالدی، صادق جعفری، مهدی اسدی، مهدی قربانپور، سعید تارازی و علا محسنی در کارگاه گروه اول حضور دارند. بیژن میرباقری، مهدی کرمپور، شهرام مکری، مهرداد زاهدیان و کاوه بهرامی‌مقدم هم فیلمسازان حاضر در گروه دوم هستند.

صانعی‌مقدم دلیل انتخاب موضوع‌های شهری را راهی برای جذب مخاطب دانست و ادامه داد: انتخاب موضوع‌هایی که مردم با آن درگیرند می‌تواند راهی برای جذب مخاطب باشد. این مجموعه مستند از تلویزیون پخش می‌شود؛ رسانه‌ای که می‌تواند برای سینمای مستند مخاطب تربیت کند.

اسکویی هم که مشاور صانعی‌مقدم در این پروژه است، با اشاره به تجربه حضور در کارگاههای آموزشی مستند گفت: فضایی که در این کارگاهها وجود دارد می‌تواند باعث پرورش استعداد‌ها شود. در کارگاه از ایده تا اجرا گروه کنار هم هستند و تلاش می‌کنند با همیاری و همفکری پیش روند. من نتیجه چنین کارگاههایی را دیده و امیدوارم این بار هم به نتیجه خوبی برسیم.

کارگردان مستند "روزهای بی‌تقویم" گفت: ما به یک انقلاب در مستند‌سازی نیاز داریم. باید بین نسل قبلی و نسلی که می‌خواهد این مسیر را ادامه بدهد پل بزنیم و تجربه‌ها را منتقل کنیم. کارگاههای آموزشی و تولید مستند یکی از این راهها است. این پروژه با شروع مرحله تحقیق کلید خورده و ما در این کارگاه سعی می‌کنیم نتیجه پژوهش‌ها را در فیلم ببینیم.

آذین مجری طرح این مجموعه مستند با اشاره به اینکه مجموعه باید خرداد 88 از تلویزیون پخش شود گفت: تا قبل از سال آینده باید تصویربرداری تمام مستندها به پایان برسد و سال بعد مراحل فنی را پشت سر بگذاریم. هر یک از مستندها 35 دقیقه است. البته حمایت مادی و معنوی تلویزیون برای اینکه بتوانیم طبق برنامه پیش برویم، تعیین‌کننده است.

صانعی‌مقدم در پایان با اشاره به حمایت رسانه ملی از سینمای مستند گفت: پخش مستندهای جذاب و متفاوت فضایی تازه به وجود آورده که امیدوارکننده است. مسئولان نوید داده‌اند این مجموعه مستند امکان ثبت موضوع‌های جدید را فراهم کند و محدودیتی در طرح مسائل و معضلات شهری نداشته باشیم. ما دنبال این هستیم که شرایط نمایش فیلم را در تلویزیون و سینماها فراهم کنیم.

تهیه‌کننده مجموعه 13 قسمتی مستند شهری اعلام کرد: پس از پایان ساخت این مجموعه، یک مجموعه مستند 13 قسمتی درباره اقلیم‌های ایران می‌سازیم. در این مستند فیلمسازانی از اقلیم‌های مختلف درباره فرهنگ و قومیت خود فیلم مستند خواهند ساخت.