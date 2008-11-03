جشنواره "سراج خراسان" در خرم آباد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در حاشیه این جشنواره اظهار داشت: برگزاری این جشنواره‌ها در ایام ولادت باسعادت امام رضا (ع) برکت بزرگی است.

سید عارف علوی با بیان اینکه در مدت شش سال برگزاری جشنواره امام رضا (ع) در کشور، لرستان توفیق سه بار برگزاری این جشنواره را داشته است، بیان داشت: در سال اول این جشنواره با موضوع آزاد شامل انواع هنرها برگزار شد و در سال بعد به صورت بین المللی با حضور 180 اثر از سراسر دنیا آغاز به کار کرد.

وی افزود: در این دوره از جشنواره در سالجاری ازبین 88 اثر ارسالی به جشنواره تعداد 20 اثر توسط داوران برگزدیده شد و پس از 12 جلسه هماهنگی، جشنواره امروز آغاز به کار کرد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان "چاوش خوانی، زیارت نامه خوانی، مناجاتنامه، مولودی، معراج نامه و پیش واقعه خوانی، منقبت، منظومه مذهبی، اذان، نقل مذهبی، گلدسته خوانی و سقاخوانی، صلوات خوانی و توسل خوانی" را از جمله موضوعات این جشنواره عنوان کرد.

علوی حفظ، ترویج و احیا فرهنگ و شعائر مذهبی و سنتی، معرفی و تجلیل از پدید آورندگان آثار فرهنگی هنری مرتبط با سیره رضوی را از اهداف برگزاری جشنواره دانست.