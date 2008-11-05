سازه های آبی شوشتر در انتظار ثبت در فهرست یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، از سال 1978 روند بررسی و ثبت آثار کشورها در فهرست یونسکو آغاز شد که در میان کشورهای جهان، ایتالیا با 41، اسپانیا با 39 و چین با 33 اثر بیشترین آثار ثبت شده جهانی را در اختیار دارند و ایران نیز تاکنون توانسته ‌است 9 اثر تاریخی را در این فهرست به ثبت برساند.

زیگورات چغازنبیل در شوش، تخت جمشید و پاسارگاد در شیراز، میدان نقش جهان در اصفهان، تخت سلیمان و قره کلیسا در آذربایجان غربی، ارگ بم، گنبد سلطانیه در زنجان و بیستون در کرمانشاه آثار ثبت شده ایران در فهرست یونسکو هستند.

ایران در سال 1979 سه اثر خود یعنی چغازنبیل، تخت جمشید و نقش جهان را همزمان ثبت کرد و از آن پس به مدت 24 سال یعنی تا سال 2003، هیچ پرونده‌ای را به کمیته میراث جهانی ارائه نکرد.

اکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال ثبت دهمین اثر کشور در فهرست آثار تاریخی سازمان یونسکو است و در این راستا سازه های آبی شوشتر به یونسکو معرفی شده اند و یک پرونده کامل و جامع در این خصوص تهیه و در اختیار سازمان جهانی یونسکو قرار داده شده است که در تیر ماه سال آینده مجمع سازمان جهانی یونسکو تشکیل جلسه می دهد و در آن برای ثبت سازه های آبی شوشتر در فهرست میراث جهانی رای گیری می شود.

روز پنجشنبه 25 مهرماه سال جاری، پیتر لورکانو، نماینده یونسکو به منظور بررسی وضع موجود مجموعه آبی شوشتر به این شهرستان سفر کرد و با تأکید بر حفظ مجموعه سازه های آبی شوشتر در خصوص بررسی خود اظهار داشت: آنچه مهم است بحث حفاظت و نگهداری از مجموعه سازه های آبی شوشتر و بررسی چگونگی مدیریت آب توسط گذشتگان است زیرا صنعت آب نه تنها برای یک منطقه و کشور خاص بلکه برای کل جهان اهمیت دارد.

نماینده یونسکو پرونده ارسالی سازه های آبی شوشتر را بسیار کامل و جامع توصیف کرد و گفت: پرونده ارسالی ایران خیلی کامل است و در آن برای باستان شناس توضیحات خیلی مناسبی در مورد سازه های آبی شوشتر ارائه شده که در کل پرونده ای مناسب و بسیار غنی است که بررسیهای باستان شناسی آن می تواند کمک فراوانی به مطالعات سازه ها در کل دنیا انجام دهد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی سازه های آبی شوشتر نیز در مورد علت سفر نماینده سازمان جهان یونسکو به شوشتر گفت: هنگامیکه پرونده یک اثر تاریخ برای ثبت در فهرست آثار یونسکو به این سازمان ارسال می شود این سازمان یک نفر به عنوان ارزیاب که در واقع صحت و سقم اطلاعات مورد اشاره در پرونده ارسالی کشور درخواست کننده را بررسی می کند، را به محل اثر مورد نظر ارسال می کند تا وی از طریق بازدید میدان بررسی های خود را به اطلاع مقامات یونسکو برساند.

محمد حسین ارسطو زاده اظهار داشت: بر همین اساس نماینده یونسکو در مدت دو روز اقامات در شهرستان شوشتر از نزدیک با سازه های آبی شوشتر آشنا شد و نکات مورد نظر خود را به از طریق گفتگو با مدیران مربوطه و بازدید میدانی به دست آورد که در این خصوص وی حتی به بازدید هوایی از سازه های آبی شوشتر نیز پرداخت، در نهایت می توان گفت مجموعه بازرسی های صورت گرفته موجب رضایت وی را فراهم کرد و احتمالا وی گزارش مثبتی را در مورد این اثر تاریخی به مقامات یونسکو ارائه خواهد کرد.

وی ادامه داد: پرونده ثبت سازه های آبی شوشتر در سازمان جهانی یونسکو در دی ماه سال گذشته به این نهاد بین المللی ارسال شد و نماینده ایتالیایی یونسکو روزهای 26 و 27 مهرماه سال جاری از این اثر تاریخی دیدن کرد و گزارش ارایه شده از سوی وی به یونسکو می تواند مبنای تصمیم گیری این سازمان در خصوص ثبت سازه های جهانی یونسکو در فهرست آثار جهانی باشد.

مجموعه سازه‌های آبی شوشتر تنها سازه آبی باستانی موجود در ایران است که از زمان سلسله ساسانیان بر جای مانده است، ساسانیان در این مجموعه از روش های بسیار پیشرفته و جالب توجهی برای تقسیم آب رودخانه کارون به سایر نقاط شهر شوشتر و حتی شهرهای پیرامون استفاده می کردند.

مجموعه آبی شوشتر یگانه و بی نظیر است و شباهت هایی با سازه های شیبان (Shiban ) در یمن دارد و مثل آن آب را به دو قسمت تقسیم می کند در کشورهای اسلامی دیگر نیز مثل سازه های آبی شوشتر از آسیاب های آبی برای تولید انرژی استفاده می شود، در بلوچستان نیز بندی به نام "گاوبند" شبیه این مجموعه وجود دارد.

سازه شوشتر اکوسیستمی است متشکل از بند، آسیاب و تونل که آب را به سوی باغ ها هدایت می کند، این مجموعه در دوره های مختلف از ایلامی تا ساسانی در حال مرمت بوده و در حال حاضر نیز کارایی دارد.

اداره کردن این مجموعه عظیم در واقع تنها با پشتیبانی مالی، نظامی، اداری و فنی و به ویژه مدیریت بسیار هوشمندانه و قوی حکومت های متمرکز و مقتدر در کشور و نمایندگان آنان به صورت شاهکان و میرآب ها و مهندسان میسر می شده است به نحوی که حکومت در منطقه خوزستان همواره با مدیریت مهندسی آب در هم آمیخته بوده است و بر این اساس می توانسته پا بر جا بماند.

در دوران باستان، مدیریت آب خوزستان به قدری تخصصی و مهم بوده است که حتی با تغییر حکومت های محلی و مرکزی نیز مدیریت آب تغییر نمی کرد چرا که این مجموعه عظیم تر از آن بوده است که با توان افراد و حتی حاکمان محلی قابل کنترل و اداره باشد، در نتیجه مرکز مدیریت و مهندسی آب خوزستان در طول تاریخ به طور عمده در قلعه سلاسل شکل می گرفته است و حاکم خوزستان که خود میرآب خوزستان و مسئول تشکیلات فنی آن بوده، عنصر مهمی در مجموعه حکومت کشور به حساب می آمده است.