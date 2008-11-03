مذاکره دولت افغانستان با طالبان بسیار سخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوردون براون" در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره در مورد امکان این مذاکرات گفت:" به نظر من دولت افغانستان خواستار نزدیک شدن به طالبان و ایجاد یک جامعه فراگیرتر است."

وی افزود:" اما فکر می کنم که همزمان وقتی نیروهای انگلیسی و نیروهای دیگر از سوی نیروهای طالبان در یک جنگ چریکی کشته می شوند، مذاکره با آنها بسیار سخت خواهد بود."

براون ادامه داد:" امیدوارم که مردم بفهمند آینده افغانستان در روند سیاسی قرار دارد نه در یک جنگ چریکی."

نخست وزیر انگلیس دریک سفر چهار روزه به منطقه خلیج فارس به عربستان و قطر رفته است.

انگلیس در حدود هشت هزار نیرو در افغانستان دارد و از سال 2001 تاکنون 121 نفر از نیروهای آن در این کشور کشته شده اند.

چندی پیش مذاکرات آشتی ملی افغانستان درعربستان و به ابتکار آل سعود برگزار شد و بیش از 12 نفر از اعضای بلند پایه طالبان با تائید حامد کرزای برای شرکت در آن به عربستان سفر کرده بودند که جزئیات زیادی درباره این نشست و مذاکرات انجام شده در آن منتشر نشده است.

از سوی دیگر، طالبان طی روزهای گذشته اعلام کرد که تمایلی برای صلح با کرزای ندارد اما اخیرا روزنامه لس آنجلس تایمز در خبری اعلام کرد که آمریکا نیز با هدف کاهش خشونتها در افغانستان در اندیشه آموزش جنگ سالاران و گروه های شبه نظامی افغانی است.