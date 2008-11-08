شعب کارگزاریهای بورس در کشور باید افزایش یابد

حامد سلطانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بانکها به عنوان نماینده بازار پول در همه نقاط و خیابانهای شهرها وجود دارند، در حالی که رقیب این بازار یعنی بازار سرمایه (کارگزایهای بورس) در همه نقاط و خیابانهای شهرها وجود ندارند.

وی با اشاره به لزوم متخصص و مسلط بودن کارگزاریها در امر بورس ادامه داد: اگر کارگزاریهای بورس در همه مناطق و خیابانهای شهرها دایر و کارگزارها از تخصص و تسلط لازم برخوردار باشند، بخش عمده ای از نیازهای سرمایه گذاری در زمینه بورس به نحو مطلوبی تامین خواهد شد.

این مسئول در زمینه کارگزاریهای بورس کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر، اکثر کارگزاریهای فعال بورس کرج در ساختمان مرکزی بورس مستقر هستند، در حالی که به نظر می رسد به منظور تامین نیازهای سرمایه گذاری بورس این منطقه، تعداد شعب کارگزاریها باید به موازات سایر کارگزایهای بورس در سطح شهر و شهرستان کرج گسترش یابد.

مدیر تالار بورس کرج خاطرنشان کرد: در حال حاضر، حدود 40 کارگزار در بورس کرج فعالیت می کنند.