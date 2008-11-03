استیضاح قانونی است / استقبال نمایندگان اصولگرا از عدم حضور رئیس جمهور

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به غیر قانونی خواندن استیضاح کردان توسط رئیس جمهور، اظهارداشت: استیضاح وزیر کشور کاملا قانونی است و مجلس بر مبنای اصول قانون اساسی در این مسیر گام برداشته و حق دارد برای روشن شدن مسائلی که مورد ابهام است از استیضاح به عنوان یک حق قانونی استفاده کند.

زمان رای اعتماد به وزیر کشور برخی مسائل روشن نبود

وی درباره برخی اظهار نظرات مبنی بر اینکه مجلس با استیضاح کردان نسبت به رای سابق خود تجدید نظرمی کند، افزود: هر چند که مجلس می خواهد رای خود را تجدید نظر کند اما علت آن روشن شدن برخی مسائل است که در هنگام رای اعتماد روشن نبود و بحث مدرک کردان برای اکثر نمایندگان به این صورت که الان آشکار شده معلوم نبود . بحث هایی که در هنگام رای اعتماد و دفاعیات از ایشان از سوی رئیس جمهور و طرفداران وی انجام شد، فضا را به شکلی کرد که صحت اظهارات بیان شده درخصوص مدرک وی مشخص نشد.

میرتاج الدینی یادآور شد: در زمان رای اعتماد به وزیر کشور بررسی ها درخصوص مدرک وی کافی نبود اگرچه برخی نمایندگان مخالف به روشنی موضوع را می دانستند.

وی به گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و اعتراف شخص کردان به جعلی بودن مدرک خود اشاره و تصریح کرد: پس از این تحقیقات مشخص شد کردان لیسانس و فوق لیسانس هم ندارد . این مسائل مواردی بود که پس از گذشت زمان و تحقیق در این باره برای اکثریت نمایندگان روشن شد و مجلس حق خود می داند تا نسبت به این مسائل وزیر را استیضاح کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: موضوع آنقدر برای مجلس روشن بود که به طور جدی به دنبال استعفای کردان پیش از استفاده از ابزار نظارتی مجلس بود که متاسفانه شخص کردان و رئیس جمهور به این نیت خیرخواهانه تعدادی از نمایندگان توجهی نکردند.

کردان باید برای احترام به افکار عمومی استعفا می داد

میرتاج الدینی همچنین گفت: برخورد مدیران و مسئولان در کشور باید به گونه ای باشد که اگر تخلف مدیری در دستگاهی روشن شد شخص مدیر داوطلبانه از سمت خود کنار برود، نه اینکه در برابر ابزارهای قانونی هم مقاومت کند. درواقع این احترام به افکار عمومی جامعه است. کردان باید با استعفای خود به افکار عممومی پاسخ می داد.

وی با اشاره به فضای ایجاد شده در میان اقشار مختلف جامعه به خصوص نخبگان، افزود: تاکنون 20 تشکل دانشجویی با صدور بیانیه، مجلس و دولت را خطاب قرار داده و خواستار برخورد مناسب با این موضوع شده اند. اساتید دانشگاه نیز از مجلس درخواست کرده اند تا از جایگاه و شان مدارک تحصیلی دفاع شود. اینها از حساسیت بالای افکار عمومی نسبت به این موضوع حکایت دارد، مجلس هم از آنجا که برآیند افکار عمومی جامعه است بر اساس اصول و بنیادی که دارد نمی تواند در این مسئله سکوت کند.

مجموعه اقدامات مجلس در مورد کردان کمک به دولت است

نماینده تبریز مسئله پیش آمده درخصوص وزیر کشور را تجربه ای برای دولت و مجلس دانست و خاطرنشان کرد: باید از این تجربیات استفاده درستی شود کسی که برای تصدی در جایگاه وزارت یا مدیریت معرفی می شود باید از همه ابعاد مورد بررسی قرار گیرد تا حضور فردی در منصبی این قدر برای کشور هزینه نداشته باشد.

میرتاج الدینی با بیان این نکته که اقدامات مجلس در بررسی مدرک و صداقت کردان کمک بزرگی به دولت بود، گفت: دولت خود از این موضوع با خبر نبود و با این وضعیت هم نمی توانست کار خود را در وزارت کشور به خوبی به پیش ببرد زیرا در آینده با توجه به نزدیکی زمان انتخابات مطمئنا دولت با مشکلاتی مواجه می شد. بنابراین ورود مجلس در این مسئله به گونه ای است که دولتمردان نیز در آینده اعتراف خواهند کرد که حرکت مجلس یک حرکت ارزشی، اصولگرایانه و کمک به دولت بوده است.

وی در واکنش به این سخن روز گذشته رئیس جمهور که "عده‌ای مترصد این هستند که برای دولت مسأله و مشکل ایجاد کنند و ظاهراً قصد دارند دولت را از اکثریت انداخته و کلیت آن را با مشکل مواجه کنند" نیز گفت: دولت نیز باید آنچنان عمل کند که مجلس مجبور به صرف وقت بسیار و انجام استیضاح وزیران نشود.

نمایندگان در استیضاح و سئوال مصالح کشور را رعایت می کنند

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس همواره مراقب این مسئله هستند و مصالح کشور را رعایت می کنند و از اینکه دولت از اکثریت بیفتد استقبال نمی کنند و نسبت به آن راضی نیستند. اما دولت هم در سال پایانی باید بر حل مشکلات مردم متمرکز باشد و مدیریت اجرایی کشور را به پیش ببرد؛ ماهم راضی نیستیم مشکلات در وزارتخانه ها به استیضاح کشیده شود.

میرتاج الدینی با اشاره به پیگیری طرح استیضاح وزرای دیگر درمجلس خاطرنشان کرد: در هر استیضاحی که مطرح می شود نمایندگانی از مجلس به دنبال حل مشکلات پیش از انجام استیضاح هستند که از جمله پیگیری طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است.

وی با اعلام استقبال نمایندگان ملت از عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح علی کردان، گفت: نیروهای ارزشی و اصولگرای مجلس از تصمیم رئیس جمهور برای عدم حضور در جلسه رای اعتماد کردان استقبال کردند.

جلسه مثبت استیضاح کنندگان با وزیر جهاد کشاورزی

میرتاج الدینی در ادامه گفتگو با مهر از برگزاری جلسه استیضاح کنندگان وزیر جهاد کشاورزی با حضور یکی از نواب رئیس مجلس و شخص اسکندری در عصر روز گذشته خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با حفظ حقوق قانونی نمایندگان در سئوال و استیضاح برنامه ها به شکلی تنظیم شود که مشکلی برای دولت پیش نیاید و مشکل نمایندگانی که درصدد حل مشکلات حوزه انتخابیه هستند برطرف شود.

میرتاج الدینی برگزاری این نشست ها را در راستای جلوگیری از انجام استیضاح خواند و گفت: بنابراین این صحبت که سئوال و استیضاح بیش از حد و اندازه است درست نیست و نباید تلاش نمایندگان برای حل مشکلات قبل از استیضاح را نادیده گرفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: استیضاح کنندگان وزیر جهاد کشاورزی جلسه روز گذشته با وزیر را مثبت ارزیابی کرده و امیدورا به حل مشکلات در این بخش شده اند، وزیر هم با قول همکاری بیشتر راهکارهایی را ارائه کرده است.