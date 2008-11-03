رواج استفاده از سوختهای زیستی در خطوط هواپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوزیلند در تلاش است تا سوخت هواپیماهای فعال در خطوط هوایی این کشور را با استفاده از سوختهای زیستی جایگزین کند.

در این راستا تاکنون یک هواپیمای بوئینگ 747 از خطوط هوایی ویرجین آتلانتیک در این کشور با استفاده از آمیزه ای از سوخت زیستی و سوخت جت فاصله دو شهر هیترو و آمستردام را طی کرده است. همچنین دو خط دیگر هواپیمایی این کشور قصد دارند به زودی یکی از چهار موتور هواپیماهای فعال در این خطوط را به سوخت زیستی مجهز کنند.

سوخت زیستی مورد استفاده در این برنامه روغنی به نام "جاتروفا" بوده که از دانه های گیاهی به دست می آید که در زمینهای کشاورزی مقاوم در کشورهایی مانند مالاوی، موزامبیک، تانزانیا و هند به عمل می آید.

این گیاه که توانایی رشد در زمین های خشک و غیر قابل کشت را دارد دارای سه متر ارتفاع بوده و قادر به تبدیل 30 الی 40 درصد از حجم خود به روغنی گیاهی و غیر قابل خوراکی خواهد بود.

بر اساس گزارش گیزمگ، این روغن با کلیه معیارهای اجتماعی، تکنیکی و محیطی از پیش تعیین شده شرکتها تطابق دارد. به این معنی که این محصول با منابع غذایی در تقابل نیست، به عنوان یک سوخت دارای کیفیتی برابر سوختهای رایج بوده و هزینه آن نسبت به سوختهای رایج بسیار قابل مقایسه است.

گیاه جاتروفا از زمینهای نامناسب کشت مواد غذایی به دست آمده و بدون نیاز به آبیاری مکانیکی تنها با استفاده از آب باران رشد خواهد کرد.