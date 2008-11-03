مخالف استیضاح مجدد وزیر آموزش و پرورش هستم

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزیرآموزش و پرورش دیروز در کمیسیون آموزش و تحقیقات برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان این کمیسیون حضور پیدا کرد افزود: در این جلسه مسئله تراکم جمعیت در کلاسها مطرح شد که وزیرآموزش و پرورش عنوان کرد وجود این کلاسها برای ما قابل قبول نیست و ما به مناطق آموزش و پرورش بخشنامه کرده ایم که این مشکل را حل کنند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مدارس کشور در سال تحصیلی جاری با مشکل کلاسهای بالای 40 نفر روبروهستند اظهار کرد: این موضوع برای ما قابل قبول نیست چرا که آموزش و پرورش با داشتن بیش از یک میلیون معلم و صرف هزینه 550 میلیارد تومان در سال برای نیروهای حق التدریس نباید با چنین مشکلی روبرو باشد.

این درحالی است که در 15 مهرماه سال جاری وزیرآموزش و پرورش در گفت و گو با مهر از تعیین مهلت دو هفته ای به تمام مدیران مدارس برای پایان یافتن مسئله کلاس های 40 نفره خبرداد.

با این همه پس از گذشت 28 روز از اولتیماتوم علی احمدی به مدیران تمامی مدارس کشور مبنی بر حل معضل کلاس های بالای 40 نفر، مشکلات مربوط به این مسئله همچنان دامنگیر نظام آموزشی کشور است.

همچنین مسئول ارزیابی و عملکرد در پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران نیز در این باره به مهر گفت: طبق شکایات رسیده به آموزش و پرورش تهران کلاسهای با جمعیت بیش از 40 دانش آموز در همه مناطق تهران وجود دارد و این معضل تنها به چند منطقه محدود نمی شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزش و پرورش باید با برنامه ریزی مناسب جلوی بروز چنین واقعه ای را می گرفت و این مسئله را از قبل پیش بینی می کرد که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است.

عباسپور تهرانی فرد در ادامه گفت: در جلسه دیروز مقرر شد که وزیر آموزش و پرورش گزارشی را از وضعیت مدارس سراسر کشور تهیه و در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار دهد.

وی درباره استیضاح مجدد وزیر آموزش و پرورش که اخیرا در صحن علنی مجلس مطرح شده است افزود: به اعتقاد من با توجه به شروع سال تحصیلی و گستردگی آموزش و پرورش و با توجه به اینکه دولت نهم به پایان دوره خود نزدیک می شود به مصلحت نیست که بحث استیضاح علی احمدی دوباره مطرح شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح وزرا حق طبیعی نمایندگان مجلس است گفت: علی احمدی باید در اعمال مدیریت تفکر بیشتری داشته باشد و از افراد با تجربه تری در آموزش و پرورش استفاده کند و نسبت به مشکلات استانها و مناطق آموزشی عکس العمل مناسب از خود نشان دهد تا ما شاهد استیضاح نباشیم.