تئاتر مذهبی برای رسیدن به اهداف آرمانی نیازمند کار جدی است

رضا کیانیان در حاشیه ششمین جشنواره تئاتر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رسیدن به تئاتر آرمانی اسلامی باید سطح تولیدات را ارتقا دهیم اما باید توجه کرد که هنرمند تئاتر نمی تواند با حرف های کلی به خلق آثار هنری بپردازد.

وی ادامه داد: آفرینش اثر به جزئیات نیاز دارد و جشنواره تئاتر رضوی بهترین فرصت برای تماشا، نقد و بررسی و آسیب شناسی تئاتر مذهبی است.

کیانیان خاطرنشان کرد: در این جشنواره علاوه بر مطرح کردن ضرورت های شناخت دین و تئاتر باید به آموزش و پژوهش بهایی در خور داده شود تا بتوان به تولیداتی که انتظار داریم برسیم.

این هنرمند سینما برقراری پیوند مذهب و هنر در تئاتر را به دلیل اینکه با مخاطب خود ارتباط نزدیک و زنده دارد، نیازمند تلاش و پیگیری دانست و بیان داشت: بهترین راه برای ترویج تئاتر دینی در درجه اول شناخت خود دین و در درجه دوم شناخت تئاتر است.

وی اظهار داشت: هنرمندی که دغدغه دین داشته باشد خود به خود تئاتر دینی از دل و ذهن او آفریده می شود.

کیانیان بر ضرورت تولیدمحوری و آموزش تاکید کرد و افزود: اگر دست اندرکاران تولید تئاتر بر این مهم واقف نباشند تئاتر دینی به صورت ظاهری مطرح می شود و نه به شکل محتوایی و اینکه هنر تئاتر دینی برای اثرگذاری ، نیازمند تاکید، محتوا، اعتقاد و باور قلبی است امری مسلم و حتمی است.

وی اظهار امیدواری کرد: ششمین جشنواره تئاتر رضوی با موفقیت به کار خود پایان دهد و منجر به صدور بیانیه های بسیار خشنود کننده شود.