کیفیت آب آشامیدنی رودبار با چالش اساسی مواجه است

فرماندارشهرستان رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این منطقه منابع آبی خوبی از قبیل رودخانه و چشمه وجود دارد که با ایجاد سدهای خاکی و آب بندانها می توان آب آشامیدنی مورد نیاز مردم را ازحیث کمی و کیفی تامین کرد.

وی اظهارداشت: برای تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز شهرهای رودبار احداث سد دیورش در منطقه رحمت آباد برنامه ریزی شده است که با بهره برداری این سد مشکل آب شرب مردم این منطقه به صورت ریشه ای رفع خواهد شد.

مردانپورعنوان کرد: با احداث این سد آب شرب شهرهای، منجیل، رودبار، رستم آباد، تنتکابن و 35 روستا در مسیر این شهرستان تامین خواهد شد.

این مسئول افزود: این سد در دوره اول سفر رئیس جمهور به گیلان مصوب و مطالعات فاز یکم و دوم آن نیز به اتمام رسیده است و در سفر دوم هیئت دولت به استان، عملیات اجرای این پروژه نیز تامین اعتبار شده است.

مردانپور همچنین به وضعیت راه روستایی در این شهرستان اشاره کرد و یادآور شد: با وجود 673 کیلومتر راه روستایی در رودبار شاخص برخورداری راههای روستایی آسفالته شهرستان به کل راه های روستایی در رودبار 23 درصد است.

این مسئول اعلام کرد: در این بخش 15 درصد از متوسط استانی عقب هستیم که باید با سرعت این عقب ماندگی را جبران کرد.

مردانپور همچنین به پروژه حرم تا حرم اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه امام زاده هاشم (ع) را از کناره قله درفک و منطقه شهر بیجار به روستای زیارتی سیاحتی شاه شهیدان متصل می کند.

فرماندار رودبار یادآور شد: این پروژه علاوه بر توجیه گردشگری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسیر بخش خورگام این شهرستان را با مرکز استان یک ساعت نزدیکتر می کند.

شهرستان رودبار با یکصد هزار جمعیت در جنوب استان گیلان واقع شده است.