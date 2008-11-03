پارکهای ملی کشور از محافظت لازم برخوردار نیستند

تقی شامخی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج ادامه داد: پارکهای ملی باید از بالاترین میزان آرامش ممکن برخوردار باشند تا سیستمهای طبیعی بتوانند فعالیت خود را به صورت کامل انجام دهند، در حالی که گاهی دخالت انسان، آرامش سیستمهای یادشده را بر هم می زند.

وی از عبور لوله گاز و جاده از میان پارکهای ملی به عنوان نمونه ای از موارد عدم حفاظت از این پارکها نام برد و اظهار داشت: چنین اقداماتی می تواند بسیاری از منابع محیط زیست موجود در پارکهای ملی را با خطر جدی مواجه کند که این امر، لزوم توجه بیشتر مسئولان به امر حفاظت از این پارکها را بیش از پیش آشکار می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن جنگلبانی ایران خاطرنشان کرد: ضرورت اجرای طرحهای توسعه از قبیل لوله گاز و جاده، امری غیر قابل انکار است، اما باید پیش از انجام چنین اقداماتی مطالعات ارزیابی زیست محیطی انجام و پس از اخذ پاسخ مثبت به اجرای طرحهای توسعه اقدام شود تا محیط زیست، قربانی توسعه نشود.

شامخی اظهار امیدواری کرد: با حمایت مسئولان ذی ربط، پارکهای ملی برای همیشه حفظ شود و تحت تاثیر اقتضائات اقتصادی توسعه از بین نرود.