امید براون به کمک اعراب برای حل بحران اقتصادی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "گوردون براون" شب گذشته پس از ورود به قطر در مورد کمک عربستان سعودی و قطر به این صندوق اضطراری ابراز اطمینان کرد.

به گفته نخست وزیر انگلیس، عربستان و قطر خبر اهدای این کمک خود را در نشست نمایندگان 20 کشور پیشرفته جهان در واشنگتن که در تاریخ 15 نوامبر برگزار می شود به اطلاع سایرین خواهند رساند.

در همین رابطه شیخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" نخست وزیر قطر نیز گفت : ما همگی به یک جهان تعلق داریم. قطر از این قضییه مستثنی نیست بنابراین ما نیز در این مورد همکاری می کنیم.

سفر براون به منطقه از روز گذشته آغاز شده و نخست وزیر انگلیس در آغاز سفر چهار روزه خود به خاورمیانه که آن را با عربستان سعودی آغاز کرد، کشورهای حاشیه خلیج فارس را منبعی مالی مهم دانست که می توانند به رفع بحران های اقتصادی در جهان کمک کنند.

براون در سفر به عربستان، امارات عربی متحده و قطر گفتگوهایی را برای توسعه و گسترش کمک صندوق بین المللی پول به کشورهایی که با بحران مالی جهانی دست و پنجه نرم می کنند صورت می دهد.

نخست وزیر انگلیس همچنین رهبران کشورهای عربی را قانع خواهد کرد تا کمک های مالی اضافی به کشورهایی که بلحاظ اقتصاد ی بحران زده هستند ارائه کنند.