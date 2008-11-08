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۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۲۳

برای هر3700 نفر روستایی درگیلان یک تیم سلامت خدمات دهی می کند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان گفت: در گیلان برای هر سه هزار و 700 نفر یک تیم سلامت در قالب طرح پزشک خانواده به خدمات رسانی مشغول است.

ارسلان داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قبل از اجرای این طرح به ازای هر 9 هزار نفر یک پزشک خانواده در استان فعال بود.

وی با اعلام اینکه افزون بر 536 پزشک و ماما در قالب طرح پزشک خانواده در روستاهای گیلان به خدمات دهی مشغول هستند، گفت: دسترسی آسان مردم به خدمات سلامت و کاهش هزینه ها از اهداف پزشک خانواده و بیمه روستایی است.

داداشی همچنین با اشاره به اینکه پوشش طرح پزشک خانواده در گیلان صدردرصد است، خاطرنشان کرد: همکاری بین بخشی، همکاری بیمه، استقبال خود مردم و بسترهای موجود دراستان ازعوامل موفقیت این طرح است.

این مسئول یادآور شد: دراستان گیلان 965 خانه بهداشت، 250 مرکز بهداشتی درمانی و 49 مرکز پزشکی شبانه روزی فعال است. 

 

کد مطلب 776422

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