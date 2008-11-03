دولت رقم مناسبی از اعتبارات به شهرداریها اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حسن فلاح پیش از ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر بابل افزود: مشارکت در شهرسازی،ضرورت اجتماعی و وظیفه شهروندی است.

وی با اشاره به اینکه داشتن شهری آباد و در خور شان بدون بهره گیری از مشارکت های گسترده مردمی انتظاری نا صواب است تصریح کرد،رفع هزاران مشکل جامعه شهری به ویژه شهرهای شمالی ، ازجمله بابل با اعتبارات نا چیز شهرداریهای منطقه علیرغم رشد جمعیت شهرنشین و افزایش نا موزون وسایل نقلیه و ساخت و سازهای متراکم با پیشرفتهای عمومی شهرها بدون توسعه جغرافیایی متناسب غیر ممکن است.

فلاح اظهار داشت: حاشیه سازیهای بی رویه و عدم امکان اجرای کاربریهای عمومی درون شهری مصوب در طرح های جامع و تفضیلی به دلیل عدم وجود اعتبارات کافی در ادارات و نهادهای ذیربط و به تبع آن تغییر کاربریهای عمومی به کاربریهای تجاری و مسکونی و دیگر کاربریها نگران کننده و رشد تصاعدی مشکلات شهری را در پی داشته و زندگی شهری را برای شهروندان غیر ممکن می کند.

وی تصریح کرد: دولت باید از اعتبارات ملی رقم قابل قبولی را به شهرداریها اختصاص دهد و با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی و دیگر مشوق های مادی و معنوی موجب تحقق مشارکت گسترده مردمی در امور شهر سازی شده وخیران شهر ساز را حداقل در حد خیران مدرسه ساز فعال نماید.

فلاح خاطرنشان کرد: اگر هر شهروند بابلی شهردار خود باشد بدون شک شهر بابل آن میشود که باید باشد و فقط در آن صورت میتوان بابل را به عنوان الگو به دیگر شهرها معرفی کرد.

شهر بابل حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد.