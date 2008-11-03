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۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۴

دولت رقم مناسبی از اعتبارات به شهرداریها اختصاص دهد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر بابل گفت: دولت باید از اعتبارات ملی، رقم قابل قبولی را به شهرداریها اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حسن فلاح پیش از ظهر دوشنبه در جلسه علنی شورای شهر بابل افزود: مشارکت در شهرسازی،ضرورت اجتماعی و وظیفه شهروندی است.

وی با اشاره به اینکه داشتن شهری آباد و در خور شان بدون بهره گیری از مشارکت های گسترده مردمی انتظاری نا صواب است تصریح کرد،رفع هزاران مشکل جامعه شهری به ویژه شهرهای شمالی ، ازجمله بابل با اعتبارات نا چیز شهرداریهای منطقه علیرغم رشد جمعیت شهرنشین و افزایش نا موزون وسایل نقلیه و ساخت و سازهای متراکم با پیشرفتهای عمومی شهرها بدون توسعه جغرافیایی متناسب غیر ممکن است.

فلاح اظهار داشت: حاشیه سازیهای بی رویه و عدم امکان اجرای کاربریهای عمومی درون شهری مصوب در طرح های جامع و تفضیلی به دلیل عدم وجود اعتبارات کافی در ادارات و نهادهای ذیربط و به تبع آن تغییر کاربریهای عمومی به کاربریهای تجاری و مسکونی و دیگر کاربریها نگران کننده و رشد تصاعدی مشکلات شهری را در پی داشته و زندگی شهری را برای شهروندان غیر ممکن می کند.

وی تصریح کرد: دولت باید از اعتبارات ملی رقم قابل قبولی را به شهرداریها اختصاص دهد و با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی و دیگر مشوق های مادی و معنوی موجب تحقق مشارکت گسترده مردمی در امور شهر سازی شده وخیران شهر ساز را حداقل در حد خیران مدرسه ساز فعال نماید.

فلاح خاطرنشان کرد: اگر هر شهروند بابلی شهردار خود باشد بدون شک شهر بابل آن میشود که باید باشد و فقط در آن صورت میتوان بابل را به عنوان الگو به دیگر شهرها معرفی کرد.

شهر بابل حدود 300 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 776461

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