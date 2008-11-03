دومین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی در هرمزگان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده پیش از ظهر امروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت : از بین 54 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی (ضامن آهو)،14 اثر برای نمایش در بخشهای مختلف این جشنواره انتخاب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: در این جشنواره هشت اثر از استانهای اصفهان، زنجان، همدان، خراسان رضوی، هرمزگان، خوزستان و مازندران و تهران در بخش مسابقه و شش اثر نیز در بخشهای میهمان و جانبی به نمایش درمی آیند.

امیرزاده افزود: این جشنواره که دومین سال برگزاری خود در هرمزگان را سپری می کند، نسبت به دوره گذشته پیشرفتهای کمی و کیفی خوبی را شاهد است.

امیرزاده اضافه کرد: تعداد آثاری که امسال به دبیرخانه جشنواره رسیده با رشد 200 درصدی از 17 اثر در سال گذشته به 54 اثر رسیده است.

وی گفت: به منظور تشویق هنرمندان و گروههای شرکت کننده به هر یک از گروه هایی که آثارشان به جشنواره راه یافته است مبلغ 15میلیون ریال پرداخت می شود.



امیرزاده همچنین به گشایش نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگ رضوی هرمزگان در حاشیه این جشنواره اشاره کرد و افزود: نمایشگاه آثار و دستاوردهای فرهنگ رضوی هرمزگان در سه بخش"جاده ولایت" تصاویر و سخنان امام رضا (ع) و آثار هنری هنرمندان بومی هرمزگان با هدف به نمایش در آوردن آثار فرهنگ رضوی و همچنین آشنا کردن مردم با سایر ابعاد وسیع کرامت امام رضا(ع) طی هماهنگی با دبیرخانه مرکزی نمایشگاه فرهنگ رضوی همزمان با دومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو در هرمزگان در دهه کرامت همزمان با 15 استان دیگر به مدت یک هفته برگزار می شود.

وی افزود:همکاری تمامی نهادها و سازمانهای فرهنگی و استقبال خوب مردم طی سالهای اخیر، موجب شده هم اکنون نشانه ها و آثار فرهنگ رضوی در استان به خوبی قابل مشاهده باشد.

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی ازامروز تا پانزدهم آبانماه طبق برنامه زمان بندی شده در فرهنگسرای طوبی، تالار شهید آوینی و مجتمع فرهنگی هنری حاج سیداحمدخمینی بندرعباس برگزار می شود.