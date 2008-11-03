علی حسینی رکورد رضازاده را شکست / جابجایی رکورد جوانان آسیا و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های وزنه برداری دسته فوق سنگین جام باشگاه های آسیا (رده سنی جوانان) دقایقی پیش در شهر گویانگ کره جنوبی پیگیری شد که طی آن سعید علی حسینی از تیم مناطق نفت خیز جنوب کشورمان ضمن کسب عنوان قهرمانی و 3 مدال طلای این دسته، حدنصاب های یکضرب ، دو ضرب و مجموع جوانان آسیا و جهان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشید.

بر اساس این گزارش، علی حسینی در یکضرب با بالای سر بردن وزنه 205 کیلوگرمی رکورد جوانان آسیا را که با 187 کیلوگرم متعلق به حسین رضازاده بود 18 کیلوگرم و رکورد جوانان جهان را که با 197 کیلوگرم متعلق به پیسارف از روسیه بود 8 کیلوگرم بهبود بخشید.

وی در دو ضرب نیز با مهار وزنه 241 کیلوگرم رکورد جوانان آسیا و جهان را به ترتیب 13 و 1 کیلوگرم جابجا کرد. رکورد دو ضرب آسیا تا پیش از این با 228 کیلوگرم در دستان حسین رضازاده بود و رکورد جوانان جهان نیز با 240 کیلوگرم به آرتم اوداچیم از اوکراین اختصاص داشت.

سعید علی حسینی جوان با آتیه اردبیلی کشورمان با مجموع 446 کیلوگرم توانست رکورد جوانان آسیا که با 415 کیلوگرم به رضازاده اختصاص داشت را 31 کیلوگرم و رکورد جوانان جهان را که با 430 کیلوگرم در اختیار آرتم اوداچیم از اوکراین بود را 16 کیلوگرم ارتقا دهد.