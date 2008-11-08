سهم پارکهای فناوری در صادرات صنعتی کشور کمتر از یک درصد است

سعید صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هدف گیری پارکهای فناوری به عنوان مرجع اصلی تبدیل علم به ثروت، باید کمک به افزایش سهم فناوری های پیشرفته در صادرات صنعتی کشور باشد که این رقم در حال حاضر بسیار اندک و کمتر از 1 درصد است.

وی ادامه داد: تحقق اقتصاد دانش بنیان و افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه فناوری حاصل می شود که ابداع و نوآوری موتور محرک این توسعه محسوب می شود این در حالی است که برخی نظر مثبتی نسبت به اختراعات ثبت شده درکشور ندارند و در واقع می توان گفت اختراع و مخترع در کشور مظلوم واقع شده است.

وی با بیان اینکه به لحاظ فرهنگی طرحهای پیچیده برای ما ارزش بیشتری دارند، افزود: در دنیا با کارهای علمی به ظاهر ساده ولی با مدیریت قوی و انجام کار به صورت گروهی، نوآوری و خلق ثروت انجام می شود.

صمدی موفقیتهای صنایع دفاعی و فناوری هسته ای را مرهون توجه به هدف گذاری کلان ملی، مدیریت تیمی و احساس تکلیف در توجه به درخواستهای مقام معظم رهبری دانست.

وی بیان داشت: در پارکهای علم و فناوری ایده ها و نوآوریهایی که قابلیت رقابت در بازار را دارند مورد حمایت قرار می گیرند و موسسات اقتصادی دانش بنیان حول این ایده ها شکل گرفته و ضمن ایجاد مشاغل مولد منجر به ایجاد ارزش افزوده در جامعه می شوند.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان تصریح کرد: یکی از راههای تحقق اقتصاد دانش بنیان و رهایی از اقتصاد تک محصولی ، توسعه صادرات با ارزش افزوده است و لازمه این کار افزایش توان رقابتی محصولات صادراتی ماست که خود از طریق افزایش سطح فناوری، کیفیت ، قیمت و به ویژه نوآوری در محصول امکان پذیر است.

صمدی خاطر نشان کرد: نگاه سنتی به پژوهش و فناوری ریشه مشکلات را در کمبود اعتبارات می داند اما در نگاه مدرن،مهمترین مشکل این بخشها کمبود تقاضا است.

وی با اظهار تاسف از اینکه اقتصاد ما هنوز به نفت وابسته است تصریح کرد: بزرگترین آفت تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی وابستگی بودجه کشور به نفت است زیرا پول زیاد باعث تامین نیازها از کوتاه ترین راه ممکن می گردد و در نتیجه نیاز به پژوهش و فناوری کمرنگ می شود.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم وو فناوری خراسان لازمه افزایش ثروت در جامعه را، افزایش درصد تبدیل مقاله به پتنت (ثبت اختراع در سطح بین المللی) دانست و خاطر نشان کرد: آمارها نشان میدهد به طور متوسط تنها 1 درصد مقالات ISI به ثبت اختراع بین المللی (پتنت) توسط محققان ایرانی تبدیل می شود که ساماندهی مدیریت ثبت و ارزیابی اختراعات در کشور در بعد ملی و در بعد بین المللی یکی از ضروریات است چرا که عدم توازن بین ثبت پتنت و تعداد مقالات ISI کاملا محسوس است.

وی با اشاره به اینکه ثبت اختراع در دنیا به سه صورت ملی (داخلی)، منطقه ای (EPO) و بین المللی (WIPO) صورت می گیرد افزود: تعداد اختراعات ثبت شده و مقاله های علمی منتشر شده یکی از مهمترین شاخص ها و بروندادهای سامانه علم و فناوری در کشورها محسوب میشوند که می تواند نقش موثری در توسعه متوازن کشورها ایفا کند.

صمدی با بیان این مطلب که رفع مشکلات پژوهش و فناوری خود نیازبه پژوهش گسترده دارد اظهار داشت: درنظام دانشگاهی بیشترین امتیازات به ارائه مقالات آن هم از نوع ISI تعلق می گیرد اما باید معلوم شود چند درصد این مقالات منتهی به ثبت پتنت، حق لیسانس و دستاوردهای فناورانه شده اند که متاسفانه شواهد موجود نشان دهنده نامتوازن بودن چرخه تولیدات مبتنی بر دانش در کشور است.