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۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

شش هزار میلیارد ریال سالانه در حوادث رانندگی کشور به هدر می رود

شش هزار میلیارد ریال سالانه در حوادث رانندگی کشور به هدر می رود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس پایانه ها و امور حمل و نقل شهرستان دامغان گفت: این حوادث رانندگی سالانه باعث به هدر رفتن هزینه ای بیش از شش هزار میلیارد ریال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، علی اکبر بسطامی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیته فرعی ایمنی و حمل و نقل در دامغان گفت: در کشور ما به دلایل مختلف آمار حوادث رانندگی نسبت به متوسط جهانی بالاتر است.

به گفته وی، سالانه 25 هزار نفر بر اثر حوادث ترافیکی در کشور جان خود را از دست می دهند.

فرماندار دامغان نیز در این جلسه گفت: یکی از خسارتهای مالی و جانی در کشور بر اثر حوادث ترافیکی است و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی نشان دهنده رشد اخلاقی و شخصیت اجتماعی محسوب می شود.

محمد رضا البرزی افزود: باید تدبیری اتخاذ شود تا حوادث ترافیکی را به حداقل برسانیم و خواستار همکاری همه دستگاه های برای برگزاری رزمایش روز بدون حادثه ترافیکی در استان شد.

در حوزه استحفاظی شهرستان دامغان 170 کیلومتر بزرگراه در محور دامغان - سمنان و دامغان - شاهرود و 195 کیلومتر جاده شریانی جندق - معلمان و 70 کیلومتر جاده شریانی دامغان - ساری وجود دارد.

کد مطلب 776485

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