  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تولید چسب با نانوذرات هیدروکسی آپاتیت برای ترمیم مینا و عاج دندان

تولید چسب با نانوذرات هیدروکسی آپاتیت برای ترمیم مینا و عاج دندان

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی موفق به تولید چسبهای تقویت شده با نانو "هیدروکسی آپاتیت" شدند که از مقاومت بالایی برخوردارند و می توان از آنها برای ترمیم مینا و عاج دندان استفاده کرد.

دکتر محمد عطایی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر "هیدروکسی آپاتایت" را ترکیب معدنی دانست و گفت: از آنجا که هیدروکسی آپاتایت با ساختار دندان سازگار است از این رو می توان از آن برای تولید چسبهای دندانی و ترمیم و ساخت مجدد عاج و مینای دندان استفاده کرد.

وی افزود: در این طرح هیدروکسی آپاتیت را در مقیاس نانو تولید کردیم و با اضافه کردن آن به چسبهای دندانی خواص مکانیکی این چسب را بهبود بخشیدیم.   

عطایی در این باره توضیح داد: در طرح هیدروکسی آپاتیت را در مقیاس نانو به صورت میله ای تولید کردیم و با اضافه کردن آن به چسبهای دندانی موجب شد هم گیر مکانیکی خوبی میان فیلر و ماتریس ایجاد کنیم و هم لودینگ فیلر (استفاده بیشتر از فیلرها در کامپوزیتها) را بالا ببریم.

به گفته مجری طرح، کامپوزیتی که تولید شد خواص بسیار خوبی نسبت به نمونه های موجود دارد.

عطایی با بیان اینکه این چسب بر روی عاج طبیعی دندان تست شد، ادامه داد: علاوه بر این تستهایی بر روی کامپوزیتهای دندانی انجام شد که نتیجه بررسی ها نشان می دهد که این چسبها مقاومت بالایی نسبت به سایر چسبها دارد.   

 

کد خبر 776493

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها