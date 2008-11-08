  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۸

حوادث آتش سوزی در کرمان 15 درصد کاهش یافت

حوادث آتش سوزی در کرمان 15 درصد کاهش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی کرمان از کاهش 15 درصدی موارد آتش سوزی در کرمان در سال جاری خبر داد.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: وقوع حوادث در شهر کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این روال کاهش ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در طول ماه گذشته 55 مورد آتش سوزی در شهر کرمان روی داده است که در اکثر موارد به دلیل بی دقتی و عدم رعایت نکات ایمنی بوده است.

کردی عنوان کرد: آتش سوزی مراکز زباله، جنگلها و درختان از بیشترین موارد بروز حوادث است.

وی با اشاره به افزایش موارد به دام اندازی حیوانات وحشی و خطرناک به خصوص مارها در بافت قدیم شهر گفت: 68مورد عملیات امداد و نجات نیز در ماه گذشته در شهر کرمان روی داده است که در مجموع 68 نفر در این حوادث زخمی شده اند.

کد مطلب 776505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها