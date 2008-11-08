حوادث آتش سوزی در کرمان 15 درصد کاهش یافت

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: وقوع حوادث در شهر کرمان در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این روال کاهش ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در طول ماه گذشته 55 مورد آتش سوزی در شهر کرمان روی داده است که در اکثر موارد به دلیل بی دقتی و عدم رعایت نکات ایمنی بوده است.

کردی عنوان کرد: آتش سوزی مراکز زباله، جنگلها و درختان از بیشترین موارد بروز حوادث است.

وی با اشاره به افزایش موارد به دام اندازی حیوانات وحشی و خطرناک به خصوص مارها در بافت قدیم شهر گفت: 68مورد عملیات امداد و نجات نیز در ماه گذشته در شهر کرمان روی داده است که در مجموع 68 نفر در این حوادث زخمی شده اند.