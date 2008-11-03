به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه برگزاری پنجاه و سومین دوره دوسالانه ونیز با حضور محمود شالویی عصر جمعه 10 آبان در ونیز برگزار شد و در آن مدیر کل تجسمی گفت: ایران با بهره‌مندی از هنرمندان برجسته صاحب آثاری فاخر و ارزشمند در زمینه هنرهای تجسمی در پنجاه و سومین دوسالانه ونیز حضوری جدی و پربار خواهد داشت.

وی در حاشیه این جلسه با باراتا رئیس دوسالانه ونیز دیدار و از دعوت رسمی ایران در این رویداد هنری تشکر کرد. شالویی گفت: شرایط لازم برای حضور در این دوسالانه را فراهم خواهیم کرد و حضور هنرمندان ایرانی و آثار برجسته آنها بر غنای دوسالانه ونیز خواهد افزود.

باراتا نیز در این دیدار گفت: از حضور ایران در این دوسالانه خرسندیم و امیدواریم حضور ایران زمینه‌های تعامل و همکاری فرهنگی و هنری را بیش از گذشته فراهم کند. هنر ایران هنری قدیمی است و حرف زیادی برای گفتن دارد و چون تعداد هنرمندان ایرانی زیاد است انتخاب آنها برای حضور در دوسالانه کار آسانی نیست.

در این جلسه مقرر شد در کنار دوسالانه بخش جنبی در نظر گرفته شود تا آثار نمایشگاه به صورت سالانه برای مراجعه‌کنندگان به نمایش درآید. پنچاه و سومین دوسالانه ونیز با عنوان "ساختن دنیاها" 16 خرداد 1388 افتتاح و مراسم اختتامیه آن اول آذر برگزار می‌شود.