پاییز مازندران با ورود گردشگران بهار خواهد شد

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصویب شورای فرهنگ عمومی مازندران، 14 تا 20 آبان ماه به عنوان هفته گردشگری مازندران استان تعیین شد و به تصویب رسید.

وی با اشاره به شعار "دیار سبز علویان " به عنوان شعار گردشگری استان افزود: مازندران میزبان نخستین حکومت شیعی علویان است و بنا به توافق پژوهشگران و محققان استان روز بیعت مردم مازندران با این حکومت مقتدر ایران به عنوان روز مازندران برگزیده شد.

رحمت عباس نژاد یادآور شد: مازندران با جاذبه های بیشماری که دارد همه ساله در فصل بهار و تابستان محل امنی برای گذران اوقات فراغت هم میهنان و طبیعتگردان خارجی است اما از این پس هفته گردشگری در آبان ماه با ورود گردشگران برای استفاده از برنامه های ویژه استان، پاییز مازندران نیز بهار خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اختصاص روزهای سال به هر استان را به عنوان رعایت اصول مشتری مداری نام برد و خاطر نشان کرد: تعیین روز گردشگری هر استان که برنامه های ویژه خود را نیز می طلبد می تواند ضمن توزیع سفر در سراسر کشور در طول سال، گزینه های متعددی را برای سفر گردشگران فراهم کند.

وی در پایان گفت: این بهترین فرصت است تا تاسیسات گردشگری به خصوص دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی با تدوین پکیجی مناسب و متناسب با ویژگی های استان از مسافران استقبال کنند.

