به گزارش خبرنگار مهر، نیما زاهدی سخنگو و نوازنده ویلون گروه موسیقی زهی پارسیان با اعلام این خبر در نشست خبری که صبح امروز با حضور مازیار ظهیرالدینی سرپرست گروه و مروژان سیمونیان رهبر مهمان دعوت شده از ارکستر ارمنستان در تالار وحدت برگزار شد؛ با ارائه گزارشی ازفعالیت های این گروه گفت : گروه موسیقی زهی پارسیان در سال 81 توسط چهار نوازنده به شکل یک کوارتت زهی تشکیل شد و از همان ابتدا اهدافی چون اجرای آثار ارکستر مجلسی ، ترویج موسیقی کلاسیک،همکاری با رهبران ارکستر خارجی و اجرای آثار آهنگسازان ایرانی را دنبال کرده است.

وی در ادامه افزود : گروه زهی پارسیان همواره سعی کرده آثار آهنگسازان ایرانی و غیره را آنگونه که در اجراهای صحنه ای اجرا می شود به همان شکل و بدون کوچکترین ادیتی ضبط کند که این کار موجب جلب اعتماد آهنگسازان و سولیست ها می شود در واقع به نوعی بیانگر توانمندی موزیسین های ایرانی در اجرای موسیقی کلاسیک است .

در ادامه این نشست سرپرست گروه موسیقی زهی پارسیان به کم و کیف اجرای این گروه اشاره کرد و گفت : این کنسرت به اجرای موسیقی کلاسیک اختصاص دارد و در این اجرا آثار آهنگسازانی چون سیبلیوس ، مندلسون و در پایان هم 4 کنسرتو با نام "چهار فصل" از آثار آنتونی ویوالدی به همان شکلی که خود این آهنگساز طراحی و اجرا کرده است را اجرا می کنیم و تکنواز این بخش هم خاچیک بابائیان است.

مازیار ظهیرالدینی در ادامه به وجود رهبر ثابت در این گروه اشاره کرد و گفت : گروه زهی پارسیان طبق برنامه ریزی های سالانه خود بیش از 4 کنسرت در سال اجرا نمی کند و لزومی نمی بیند که از رهبر ثابت در گروه استفاده کند بنابراین از رهبران ارکسترهای مختلف دعوت می کند که به طور مقطعی گروه را رهبری کند البته ناگفته نماند که وجود رهبر ثابت از لخاظ ترتیب تمرین ها و کلیت کار خوب است اما در حال حاضر موقیعت داشتن یک رهبر ثابت پیش نیامده است .

مروژان سیمونیان رهبر مهمان ارکستر زهی پارسیان در ادامه به چگونگی حضور خود در این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : شاگردان ایرانی من در ارمنستان گفتند که یک ارکستر مجلسی در ایران از من دعوت کرده تا به عنوان رهبر در این ارکستر حضور داشته باشم و چون من تصویری از کار این گروه موسیقی نداشتم از شاگردانم خواستم که نمونه صوتی و تصویری از آثار این گروه را در اختیار من بگذارند و پس از اینکه اثر رادیدم از شیوه اجرای گروه خوشم آمد و فکر نمی کردم ارکستر به این خوبی و جوانی در ایران وجود داشته باشد.

وی درپایان افزود : وقتی به ایران آمدم و اولین تمرین مشترک را با یکدیگر داشتیم از آمدنم به ایران پشیمان نشدم و امیدوارم که کنسرت خوبی را اجرا کنیم .