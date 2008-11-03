نظارت واتیکان بر حالات روانشناختی دانشجویان مدارس علوم دینی

واتیکان راهبرد نظارتهای روانشناختی را در مدارس علوم دینی خود منتشر کرده است تا از بروز رسوایی‌های کشیشان کلیسای کاتولیک روم که طی چند سال اخیر غرامت سنگینی را برای کلیسا رقم زده، جلوگیری کند.

کلیسای کاتولیک روم اعلام کرد که این راهبردهای جدید به رهبران کلیسا کمک می‌کنند نامزدهای مقام کشیشی را که دارای اختلالات روانشناختی هستند شناسایی کرده و آنها را وارد سلسله‌مراتب کلیسا نکند.

رسوایی سوء‌استفاده های جنسی کشیشهای کاتولیک در سالهای اخیر به‌شدت این کلیسا را تکان داد و دادخواستهای متعددی علیه آنها به همراه داشت که غرامت آنها نیز صدها میلیون دلار هزینه دربرداشت.

ژان لوئیس بورگس از مقامات واتیکان در رابطه با اجرایی کردن این راهبرد گفت: این راهبرد به علت شکل‌گیری سوء‌استفاده‌های جنسی حائز اهمیت بسیار است اگرچه آزمونهای روانشناختی از دهه 1960 یا دست کم یک دهه پیش ازآنکه این رسوایی‌ها عمومی شوند در مدارس علوم دینی وجود داشته‌اند.

در این راهبرد آمده است: در بسیاری از موارد نقصانهای روانشناختی گاهی از نوع آسیب‌شناسی خود را پس از انتصاب فردی به سمت کشیشی مشخص کرده‌اند، تشخیص این نقصانها در مراحل قبلی می‌تواند تجارب مصیبت‌بار را به حداقل برساند.

واتیکان همچنین طی سندی در سال 2005 اعلام کرد مردانی را که دارای تمایلات همجنسگرایانه هستند نباید به سلسله مراتب کلیسا راه داد اما آنها که دچار مشکلات زود گذر هستند اگر ظرف سه سال بر مشکلات خود غلبه کنند می‌توانند کشیش شوند.

این راهبرد جدید نیز موارد قبلی را منعکس کرده و تأکید کرده است که اگر دانشجویی در این مدارس علوم دینی چنین تمایلاتی نشان دهد مدرسه علوم دینی آموزش وی را متوقف کند.

پاپ هویت منحصر به فرد لبنان را مورد تجلیل قرار داد پاپ بندیکت شانزدهم روز جمعه 10 آبان ماه با رئیس جمهور لبنان دیدار و ابراز امیدواری کرد هویت منحصر به فرد لبنان حفظ شود. گفتگوها میان بندیکت شانزدهم و میشل سلیمان که پیرو کلیسای مارونی در کشوری است که بیشتر آن مسلمان هستند حدود 25 دقیقه پشت درهای بسته به طول انجامید. بندیکت از تلاشهای رهبران لبنانی برای احیای کشور خود و برقراری گفتمان عادی سیاسی قدردانی کرد. سلیمان در ماه می به عنوان رئس جمهور لبنان منصوب شد. بندیکت و سلیمان همچنین هدایایی را به منظور یادبود رد و بدل کردند . سلیمان کتابی به زبان عربی درباره شورای عمومی کلیسای مارونی در سال 1736 به پاپ هدیه داد که طی آن برتری پاپ کلیسای کاتولیک رم به رسمیت شناخته شده است. بندیکت شانزدهم نیز به نوبه خود مدال بزرگ زینتی به نشان دوران پاپی خود به سلیمان هدیه کرد. نظام سیاسی لبنان براساس توافق تقسیم قدرت میان گروههای اصلی دینی در این کشور است که ریاست جمهوری را به یک مارونی، نخست وزیری را به یک سنی و ریاست پارلمان را به یک شیعه ارائه کرده است.

کلیساهای غیرفعال بریتانیا به رستوران تبدیل می‌شوند

در پی کاهش تعداد شرکت‌کنندگان در کلیساهای بریتانیایی وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا پیشنهاد کرد کلیساهایی را که تعداد شرکت‌کنندگان آن معدود است به باشگاههای ورزشی و رستوران تبدیل کرده تا در راستای خدمت به جامعه خود گام بردارند.

اندرو برنهام وزیر فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا روز جمعه 31 اکتبر (10 آبان) گفت: جامعه به محلی چون موزه نیاز ندارد بلکه به محلی برای گردهمایی و دیدار با اعضای خود نیازمند است. این جوامع به سالنهای ورزشی، مرکز بهداشتی و محلی برای آموزش اجتماعی و یادگیریهای بین دینی نیاز دارد.

وی گفت : کلیساهایی که تعداد شرکت کنندگان در مراسم نیایش آن معدود است باید به اماکنی چون ورزشگاه و رستوران تبدیل شوند. اما کلیساهایی که مراسم آن با تعداد شرکت کنندگان مناسبی برگزار می شود باید دست نخورده باقی بمانند.

حدود 47 هزار کلیسا در سراسر بریتانیا برای 42 میلیون بریتانیایی وجود دارد که 70 درصد آن خود را مسیحی می دانند.

برنهام گفت: وزارت فرهنگ با همکاری تراست تغییر کلیساها تلاش می کند کلیسای " آل سولز" را که کلیسای انگلیکن بزرگی در شهر بولتون است نجات دهد. چرا که این کلیسا جماعت سنتی خود را از دست داده و جامعه کوچکی از پیروان بین ادیان و جوامع چند نژادی از آن استفاده می کنند.

وزیر فرهنگ بریتانیا همچنین اشاره کرد که این مسئله ممکن است برای بسیار از مردم حساسیت زا باشد شاید هرکسی از تحول کلیسا و تبدیل آن ابراز مسرت نکند.



واشنگتن کشیشهای آمریکایی را برای دیدار از کلیساهای کوبا جریمه کرد

رئیس انجمن بین المللی آموزگاران صلح جهانی اعلام کرد که واشنگتن اخیرا دو کشیش آمریکایی از ایالت آلاباما را برای دیدار با اعضای کوبایی کلیسای باپتیست 50 هزار دلار جریمه کرده است.

روز جمعه 10 آبان ماه هجدهمین کنگره جهانی صلح در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد که رهبران مسیحی از کشورهای مختلف از جمله کوبا و آمریکا در آن حضور داشتند.

این درحالی است که چارلز مرسیکا رئیس انجمن بین المللی آموزگاران صلح جهان این امر را که دیدار کشیشان آمریکایی با اعضای کلیساهای کوبا در جلسه اختتامیه این کنگره صورت گرفته را تکذیب کرد.

وی توضیح داد که محدودیتهای سفر در ایالات متحده بر تمام شهروندان آمریکایی که می خواهند به کوبا سفر کنند اعمال می شود. شهروندان آمریکایی برای سفر به هرکجا که می خواهند آزاد نیستند.

کارلوس آمورس نماینده کوبا در این کنگره روز جمعه حضور کشور خود را در انجمنهای مختلف بین المللی با هدف برقراری صلح جهانی مورد تأکید قرار داد و توافقنامه های این کشور را علیه استفاده از سلاح های کشتار جمعی یادآور شد.

حذف واژه "کریسمس" از جشن سال نو میلادی آکسفورد

اعضای شورای شهر آکسفورد تصمیم گرفتند واژه کریسمس را از جشنهای امسال حذف کنند تا جشنهای سال نوی میلادی "فراگیرتر" باشد، اما تصمیم تغییر نام این مناسبت به "جشن نور زمستانی" مورد انتقاد رهبران دینی و مردم محلی قرار گرفت که آن را مضحک توصیف کردند.

صابر حسین میرزا رئیس شورای مسلمانان آکسفورد گفت: این مناسبت رویدادی است که مسلمانان نیز در کنار مسیحیان در انتظار آن هستند، کریسمس زمان ویژه ای سال است و ما آن را نادیده نمی گیریم. مسیحیان با این اقدام مورد اهانت قرار گرفته و 99 درصد از مردم با این امر مخالف هستند.

خاخام الی براکنل رهبر دینی یهودیان آکسفورد که در مرکز آموزشی یهودیت تدریس می کند گفت: حفظ کریسمس سنتی، از اهمیت خاصی برخوردار است هر عاملی که فرهنگ سنتی و مسیحیت را در بریتانیا از بین ببرد برای هویت بریتانیایی مثبت تلقی نمی شود.

ایده حذف واژه " کریسمس" از بنیاد خیریه ای با عنوان آرزوهای آکسفورد" گرفته شد که با هدف ترویج فرهنگ در این منطقه برگزار شد.

تی ویلیامز از متصدیان مطبوعات این بنیاد گفت: ما در آکسفورد شایر جشن نور زمستانی داریم، جشنی که در طول دو ماه برگزار می شود.

انتقاد از هزینه‎های گزاف مراسم زادروز برادر پاپ

گروه متشکل از اعضای غیرروحانی کاتولیک از طرح مراسم عشای ربانی رم به مناسب زادروز برادر بزرگتر پاپ بندیکت و هزینه‌هایی گزافی که از بودجه منطقه اسقفی رگنزبرگ آلمان به این جشن اختصاص یافته انتقاد کرد.

هفته‌نامه "فوکس" روز یکشنبه 5 آبان ماه گزارش داد که منطقه اسقفی رگنزبرگ برای زادروز گئورگ راتزینگر کشیش بازنشسته و رئیس مرکز موسیقی کلیسای جامع رگنزبرگ و برادر بزرگتر پاپ بندیکت شانزدهم در آلمان قرار است روز 15 ژانویه هشتاد و پنجمین سالروز تولد وی را در رم جشن بگیرد.

منطقه اسقفی رگنزبرگ در نظر دارد 100 هزار دلار برای سفر گروه سرود 90 نفره و 37 نوازنده به رم پرداخت کند. مراسم عشای ربانی را با موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتزارت را در کلیسای کوچک سیستین در واتیکان برای برادر پاپ اجرا کنند.

راتزینگر که در شهر رگنزبرگ زندگی می کند پیشتر رهبری گروه سرود کلیسا را برعهده داشت، یوزف راتزینگر، برادر کوچکتر وی در این شهر یک باغ و خانه دارد اما پس از رسیدن به مقام رهبری کلیسای کاتولیک رم از آن استفاده نکرده است.

جشن نور هندوها آغاز شد

جشن دیوالی، یکی از مهمترین اعیاد تقویم هندو که به جشن نورها شهرت دارد و نمادی از پیروزی خیر بر شر است، از روز 7 آبان ماه آغاز شده و تا روز شنبه 11 آبان از سوی پیروان آیین هندو، جین و سیک برگزار شد.

جشن دینی دیوالی بر نور تمرکز دارد و آتش بازی این روز میان برخی از جوامع هندو مرسوم است. دیوالی به مدت پنج روز متوالی در ماه آشوی یوها که معمولا با اکتبر یا نوامبر مصادف است برگزار می شود و یکی از محبوبترین جشنهای هندوستان به شمار می‌رود.

نام دیووالی، تحریف شده واژه دیپاوالی، دیپا به معنی نور و آوالی به معنای ردیف و صف و در کل به معنای صفی از نور است. در واقع نمایش نور در این جشنواره یکی از جذابترین بخشهای آن است. تمام خانه ها، از فقیرانه‌ترین کلبه‌ها تا اشرافی ترین کاخها، با نور نارنجی رنگ فانوسهایی به نام دیا برای تبریک و سلام به الهه لاکشمی روشن می شوند .

دیوالی برای پیروان جین مهمترین جشن طی سال است که نشانگر آغاز سال جدید محسوب می شود. این جشن نشان دهنده پیروزی خیر بر شر است و واژه سانسکریت آن به معنای آراستن نورهایی است که نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی تلقی می شود.