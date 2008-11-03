مدیران دولتی باید تابع سیاستهای دولت نهم باشند

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدحسین جهانبخش ظهر امروز در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان خراسان شمالی افزود: مدیرانی که تابع سیاستهای دولت نهم نیستند را شناسایی کرده و بزودی به حساب آنها خواهد رسید.

نماینده عالی دولت در استان خراسان شمالی اظهار داشت: معنا ندارد که مدیران دستگاههای دولتی تابع سیاستهای دولت نبوده و همچنان در مسند مدیریت قرار داشته باشند.

جهانبخش در این نشست به اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: 96درصد از جمعیت ایران در طرح آمارگیری شرکت کرده و دولت نیز عزم خود را برای اجرای این طرح جزم کرده است.

وی ادامه داد: البته دشمنان نظام جمهوری اسلامی و برخی ناآگاهان داخلی نیز در جهت سیاه نمایی طرحهای اقتصادی دولت نهم بر آمده و در جهت ناامید کردن مردم گام بر می دارند.

استاندار خراسان شمالی گفت: این در حالیست که مقام معظم رهبری نیز از طرح تحول اقتصادی دولت نهم حمایت کرده و صرفا رهنمود داده که شتابزده اجرا نشود.

جهانبخش خاطرنشان کرد: دولت نهم با اجرای طرح تحول اقصتادی به دنبال ایجاد نشاط و شادابی در جامعه و نشان دادن کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.

وی به مصوبات دولت دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری این سفر به خصوص استقبال مردمی را بی نظیر توصیف کرده که نشان از رضایت دولت از کارکرد مدیران دستگاههای دولتی است.

استاندار خراسان شمالی افزود : استقبال مردم از هیئت دولت در سفر دوم به استان خراسان شمالی موجب شده تا دولت مصوبات زیربنایی را به پاس این استقبال بی نظیر برای این استان داشته باشد.

جهانبخش افزود: اعتبار پیش بینی شده برای 185 مصوب هیات دولت در دور دوم برای استان خراسان شمالی پنج هزار میلیارد ریال است که به نسبت دور اول سفر دو برابر رشد داشته است.

او اظهار داشت : مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی زیربنایی و کارشناسی شده و در جهت جهش در حرکت توسعه استانی مصوب شده است.