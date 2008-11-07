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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

سرانه ورزش جنوب کرمان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد

سرانه ورزش جنوب کرمان در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تربیت بدنی کرمان با اشاره به سرانه پائین فضای ورزشی در شهرستانهای جنوبی استان گفت: کمبود فضا و امکانات ورزشی در این شهرستانها باعث به هدر رفتن استعدادهای ورزشی در این مناطق شده است.

کمال جوانمرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه در سالهای گذشته توجه جدی به بحث ورزش در جنوب استان کرمان نشده است و جمعیت 700 هزار نفری شش شهرستان جنوبی استان در زمینه فضاهای ورزشی در محرومیت به سر می برند.

وی تصریح کرد: با وجود کمبود امکانات ورزشی در این شهرستانها شاهد بروز استعدادهای ورزشی در رشته های مختلف در این مناطق هستیم که در صورت در اختیار قرار دادن امکانات لازم می تواند موجب پیشرفت وضعیت ورزش استان شوند.

جوانمرد با اشاره به اینکه در شهرستان جنوبی استان مکانی برای ورزش باستانی وجود ندارد، افزود: حتی یک زورخانه نیز در این شهرستانها وجود ندارد و این در حالیست که ما در حال صدور این ورزش به کشورهای دیگر هستیم اما در برخی نقاط کشور به دلیل کمبود فضای مورد نیاز و امکانات به این ورزش توجه نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر دولت توجه ویژه ای به رفع محرومیت در این مناطق کرده است و در زمینه ورزش نیز در حال حاضر بودجه مناسبی برای تجهیز، تکمیل مکانهای ورزشی اختصاص یافته است.

وی افزود: یکی از اولویت های اداره تربیت بدنی ساخت و ایجاد زیر ساخت های ورزشی در این مناطق است بخصوص در بخش ساخت سالن های ورزشی و ایجاد زمین های چمن مصنوعی و استخر حرکات جدی انجام شده و مسئولان به شش شهرستان جنوبی استان کرمان به صورت ویژه نگاه می کنند.

کد مطلب 776553

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