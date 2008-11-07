توزیع شیر در مهد کودکهای یارانه ای را متوقف کردیم

حمید یعقوبی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم توزیع شیر در مهد کودکهای یارانه ای گفت: سازمان بهزیستی هنوز آمار این مهد کودکها را به ما اعلام نکرده اند و به همین دلیل نمی توانیم توزیع شیر را در آن جا دنبال کنیم.

وی ادامه دارد: به محض اینکه سازمان بهزیستی آمار مهد کودکهای یارانه ای را در اختیار ما قرار دهند توزیع شیر را مجددا آغاز می کنیم.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور در پاسخ به این سوال که چرا توزیع شیر در بین مهد کودکهای خصوصی و مدارس غیرانتفاعی متوقف شد اظهار کرد: من شخصا مخالف این هستم که به دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی و مهد کودکهای خصوصی شیر تعلق نگیرد ولی کمبود اعتبار باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است.

یعقوبی فر درپاسخ به این سئوال که چرا باید به یک میلیون نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش شیر تعلق گیرد در حالی که می توان این تعداد شیر را بین دانش آموزان و کودکان دیگر توزیع کرد گفت: این مصوبه دولت است و آنها باید در قبال درست یا غلط بودن آن پاسخگو باشند و من نمی توانم این سوال شما را پاسخ دهم.