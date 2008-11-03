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۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

"سوارکار خردسال" اندونزی در جشنواره فیلم تهران

فیلم کوتاه "سوارکار خردسال" به کارگردانی یولی آندرای از کشور اندونزی در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد داستان این فیلم درباره پسران خردسالی است که مجبور به شرکت در مسابقه‌های اسبدوانی در سومباوا می‌شوند. این فیلم در بخش مرور فیلمسازان اتحادیه کشورهای مسلمان نمایش داده می‌شود. فیلمنامه "سوارکار‌خردسال" را نور هدایت نوشته، موسیقی را ولیانتو لوسنو ساخته و یوهان واهیو عکاس آن است.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 27 آبان در تهران و استان‌های خوزستان، کردستان، همدان، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

کد مطلب 776564

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