دولت 60 میلیارد ریال به مساجد آذربایجان غربی کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رحیم قربانی ظهر امروز در آیین افتتاح مسجد شهرک گلمانخانه ارومیه توجه به اماکن دینی را از رویکرد فرهنگی دولت نهم برشمرد وبیان داشت: این میزان کمک به دو هزار و 700 مسجد در استان اعطا شده است.

وی با اشاره با موقعیت ویژه استان از نظر وجود قومیت ها واقلیت های دینی ومذهبی اظهارداشت: سالهاست تمام قومیت ها با صلح وآرامش در استان کنار هم زندگی می کنند و در سایه این اتحاد وانسجام نیز تاکنون هیچ یک از توطئه های استکبار برای تفرقه افکنی در بین مذاهب کارساز نبوده است.

قربانی خاطرنشان کرد:امروز مردم ایران حول ارزش های متعالی جمع شده اند و دیگر از حزب بازی و آداب ساختگی خبری نیست، هر چند آمریکا در حال توطئه و تفرقه است لیکن مردم یک صدا حول ارزش های متعالی و انسانی جمع می شوند.

عملیات اجرایی مسجد حضرت فاطمه (سلام الله علیه) در زیربنایی به وسعت 231 مترمربع در دو طبقه 99 میلیون و300 هزار تومان توسط یک خانواده خیر به نام بوستانی از سال 82 آغاز شده وامسال آماده بهره برداری شد.

هفت قطعه فرش نیز توسط یک خیر مسیحی به این مسجد اهدا شده است.