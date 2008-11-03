باید از طریق جذب سرمایه گذاران بافت شهری زنجان را توسعه داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر در جلسه ستاد عمران شهری در محل استانداری زنجان افزود: یکی از مسائل مهم در شهرها، مسئله عمران شهری است که این مقوله به عنوان تابلو و پیشانی مرکز استان و بنایی برای توسعه هر شهر به شمار می رود به گونه ای که کل استان تحت الشعاع این مسئله قرار دارد.

وی تصریح کرد: باید نشاط و سر زندگی و انضباط در شهر موج زده و جلوه شهر، چشم همه را خیره نماید لذا داشتن شهری زیبا حق مردم است.

استاندار زنجان افزود: تنها با مدیریت منابع و با کمترین هزینه می توان کارهای بزرگ را انجام داد و از این رو باید فرهنگ مدیریتی تاثیرگذار ایجاد شود تا مسئولان بعدی استان نیز این مسیر را ادامه داده و با همین نگاه شهر را اداره نمایند، بنابراین این امر سرمایه‌ای برای استان محسوب می‌شود که باید آثار آن را مردم ببینند.

رئوفی نژاد با بیان این مطلب که نهضت عمران شهری در زنجان آغاز شده است، افزود: در کنار تمام فعالیت‌های اولویت دار، این امر نیز محقق خواهد شد و همه موانع برداشته شود زیرا مردم باید عمران شهری را با جلوه دیده و به شهروندان با نشاط تبدیل شوند.

وی یادآور شد: عمران شهری موجب افزایش قیمت شهرها، ارزش افزوده و به عنوان عامل جذب به حساب می آید لذا باید دیدگاه خود را وسعت بخشیده و وضعیت را دگرگون کرد.