دل پیه رو قراردادش را با تیم فوتبال یوونتوس تمدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرها در فوتبال ایتالیا حاکی از آن است که جیوانی کوبولی، رئیس باشگاه یوونتوس، در نظر دارد قرارداد دل پیه رو را به مدت یک سال دیگر تمدید کند. کاپیتان یووه در این فصل از رقابت ها عملکرد فوق العاده ای داشته و تیم تورینی با گل های او در وضعیت مناسبی قرار گرفته است.

به گزارش سایت گل، دل پیه رو از سال 1993 در یوونتوس حضور دارد و هفت بار به همراه این تیم فاتح اسکودتو شده است. درخشش او در یووه سبب شده که 91 بازی ملی هم در کارنامه این بازیکن به چشم بخورد و به نظر می رسد دوران بازیگری او هنوز به پایان نرسیده است.

الساندرو دل پیه رو تا سال 2010 با یوونتوس قرارداد دارد و با پیشنهاد کوبولی، قرارداد این بازیکن تا سال 2011 اعتبار پیدا خواهد کرد.