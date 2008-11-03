اسامی داوران کتاب سال قیصر اعلام می شود

به گزارش مهر،"محمد رضا عبدالملکیان" در گفتگو با ستاد خبری جایزه کتاب سال قیصر امین پور گفت: در دومین دوره جایزه کتاب سال جوان که امسال به نام قیصر امین پور نامگذاری شده، از میان 175 کتاب شعرشرکت کننده در 2 مرحله داوری، 7 کتاب به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

دبیر جایزه کتاب سال قیصر امین پور ادامه داد: مرحله نهایی داوری جایزه کتاب سال قیصر امین پور امروز به پایان می رسد و با اعلام نتیجه داوریها، اسامی داوران را نیز اعلام خواهیم کرد. البته اسامی برگزیدگان در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.

عبدالملکیان با اشاره به برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب های راه یافته به مرحله نیمه نهایی گفت: در ایام هفته کتاب برای 7 کتاب برگزیده این جایزه نشست نقد و بررسی در محل خانه شاعران ایران برگزار می شود.

وی تصریح کرد: معیار شرکت در این دوره جایزه، انتشار کتاب در فاصله سالهای 1385 و 1386 است و سن شاعران شرکت کننده در این جشنواره بیش از 30 سال نباید باشد.

مراسم پایانی جایزه کتاب سال قیصر امین پور با معرفی برگزیدگان این جایزه 28 آبان ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

