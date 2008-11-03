ظرفیتهای بازگانی داخلی و خارجی گلستان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال بعداظهر دوشنبه در مراسم معارفه خود افزود: باید توسعه صادرات غیرنفتی را که حرکت و رشد مناسبی دارد، گسترش دهیم.

وی اظهار داشت: همچنین باید گامهای مؤثری را هم در سطح ملی و هم برای افزایش درآمد استانی برداریم.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از پتانسیلهای موجــود در حوزه بازرگانی داخلی به ویژه توانمندیهای مجامع، اتحادیه، تنظیم، کنترل و نظارت بازار از جمله سیاستهای وزارت بازرگانی است.

به گفته کهنسال در بخش بازرگانی خارجی، استفاده از توانمندیهای اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان، تجار و حمایت از تولیدکنندگان در جهت رشد و توسعه صادرات مدنظر است.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: توجه به این ظرفیتها، افزایش اثربخشی، سرمایه ملی و ایجاد اشتغال پایدار را بدنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: برای تحقق کامل اهداف و مأموریتها، تشکیل جلسات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، کمیسیون تنظیم بازار، کمیسیون نظارت، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات از اولویت های کاری است.

در این مراسم که با حضور معاون وزیر بازرگانی برگزار شد، از تلاشهای امیرطالبی رئیس قبلی این سازمان قدردانی شد.