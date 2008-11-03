بررسی کرسنت با حضور مسوولان وزارت نفت در کمیسیون امنیت ملی/ تشکیل کمیته حقوق بشر در مجلس

فاطمه آلیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با بیان اینکه معاونان وزیر نفت در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی حضور یافتند اظهار داشت: مسوولان وزارت نفت درباره تشکیل اوپک گازی و نحوه همکاری ایران، قطر و روسیه در صادرات گاز توضیحاتی ارائه کردند و همچنین درباره نوسان قیمت نفت با توجه بحران اقتصادی غرب هم صحبتهایی انجام شد.

وی ادامه داد : همچنین نمایندگان درباره قرارداد کرسنت سوالاتی داشتند که مسوولان وزارت نفت و معاون بین الملل این وزارتخانه در این باره توضیحاتی ارائه کردند.

به گفته این نماینده مردم تهران، در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افقهای پیش رو و فرصتها و تهدیدهایی که ایران با توجه به بحران اقتصادی غرب با آن مواجه است و نیز فرصتهایی که ایران برای جذب سرمایه گذاری دارد نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

آلیا همچنین از تشکیل کمیته حقوق بشر در مجلس شورای اسلامی خبر داد و بیان داشت: مقدمات ایجاد کمیته حقوق بشر در کمیسیون امنیت ملی فراهم شده است این کمیته جلسه اولیه خود را نیز تشکیل داد و استرات‍ژی و برنامه ها و اهداف تشکیل این کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: کمیته حقوق بشر در اواخر مجلس هفتم تشکیل شد و با توجه به درخواست برخی نمایندگان و موافقت رئیس کمیسیون امنیت ملی مقرر شد این کمیته در مجلس هشتم نیز تشکیل شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: انتخابات اعضای هیئت رئیسه این کمیته طی هفته جاری یا هفته آینده برگزار خواهد شد.