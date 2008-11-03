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۱۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

با حضور واعظ جوادی آملی ؛

همایش «اخلاق ما، بین نظریه و عمل؛ دلایل و راه حلها» برگزار شد

همایش «اخلاق ما، بین نظریه و عمل؛ دلایل و راه حلها» صبح امروز با حضور حجت الاسلام واعظ جوادی املی، جمع کثیری از علما و روحانیون اهل سنت و شیعه و جمعی از سفرای کشورهای اسلامی مقیم بحرین در هتل دیپلمات بحرین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که از امروز آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت طی آن مباحثی پیرامون اخلاق اسلامی بین تئوری و رفتار عملی و اخلاق بین ادیان آسمانی و فلسفه های بشری ارائه می شود.

حجت الاسلام مرتضی واعظ جوادی آملی فرزند حضرت آیت الله جوادی آملی «حفظه الله» به نمایندگی از ایشان در همایش حضور یافته و پیام ایشان را برای این همایش قرائت کردند.

 حسین امیرعبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از همکاران سفارت در مراسم افتتاحیه وسخنرانی وی شرکت کردند.

 این همایش از سوی شورایعالی امور اسلامی بحرین که ریاست آن را عبدالله بن خالد آل خلیفه به عهده دارد برگزار شده است.

پیام همایش با عنوان "افزایش سطح رفتارهای فردی واجتماعی به سوی مکارم اخلاق" و محورهای آن شامل: اخلاق بین ادیان آسمانی و فلسفه های بشری، انگیزه های پایبندی اخلاقی در اسلام، مشکلات اخلاقی منتشره در جوامع اسلامی معاصر و راههای مقابله با آن و اهداف همایش شامل  بیان اصول اخلاقی که ادیان آسمانی به آن دعوت می کنند و انگیزه های پایبندی به آن، تحلیل عمیق دلایل واسباب انحطاط اخلاقی در دوران معاصر، ایجاد راه حلهای عملی مناسب جهت رفع مشکلات اخلاقی) اعلام شده است.

کد مطلب 776659

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